“Al buio per ore…”. Il like tattico nella lite delle sorelle Lamborghini

I rapporti tra la sorelle Lamborghini sono tutt’altro che rosei, questo è risaputo. Elettra e Ginevra non hanno rapporti e molti si sono chiesti il perché di queste tensioni. Teorie e ipotesi hanno invaso i social network, senza però trovare riscontri ufficiali da parte delle dirette interessate, se non qualche timido “like”. Squalificata per una condotta ritenuta non idonea, Ginevra non ha potuto parlare del legame con Elettra: quest’ultima, infatti, ha scelto di mandare avanti gli avvocati per tutelarsi da possibili rivelazioni. Ma sul web è spuntata una novità degna di nota…

Il like galeotto di Elettra Lamborghini

Il caso è scoppiato ieri su Twitter “grazie” ad Alfonso Signorini. Tutto è partito da un’anteprima dell’intervista di Antonino Spinalbanese – presunto nuovo fidanzato di Ginevra Lamborghini – mandata in onda durante il Grande Fratello Vip: “Ginevra? Era la classica figlia di papà, quella che ha tutto, invece ho rivisto in Ginevra molte cose di me. Come la semplicità, il modo di divertirsi, di essere spensierati, anche se poi è una forzatura per non soffrire. Ginevra, di base, ha dentro un velo di tristezza. E poi ha un modo di sedurre tutto suo, che non è fisico. Ed è molto materna”.

Il termine “materna” utilizzato dall’ex di Belen Rodriguez ha però acceso il dibattito sui social network, sia per il comportamento di Ginevra Lamborghini all’interno della casa più spiata d’Italia, sia per quanto accaduto con la sorella Elettra. Un utente ha scritto su Twitter: “Materna come quella volta che ha chiuso in una stanza per ore al buio la sorella Elettra”. Il riferimento è a uno dei rumor circolati sul web nelle scorse settimane: Ginevra avrebbe chiuso a chiave la sorella in una stanza della maison Lamboghini per diverse ore, un episodio che avrebbe traumatizzato Elettra. Nessuna boutade, in questo caso. Elettra Lamborghini ha infatti piazzato un bel like, confermando l’indiscrezione.

Il mi piace è sparito, ma sui social nulla scompare per sempre e gli screen hanno fatto il giro della piattaforma. Una versione leggermente diversa da quella fornita da Ginevra al GF Vip prima della diffida ufficiale: “Il motivo dell’interruzione del rapporto non lo conosco neanche io, credo che non lo sappia neanche lei. È nata per una stupidaggine, non abbiamo avuto un litigio, ma una rottura netta”.