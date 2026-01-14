Elodie e Franceska, tra vacanza e complicità scatta il gossip

Cantante, attrice, icona pop e di stile, Elodie continua a essere una delle personalità più osservate dello spettacolo italiano. Ogni sua mossa, artistica o privata, viene analizzata e commentata, soprattutto sui social. E proprio dai social, nelle ultime ore, è ripartito un nuovo "chiacchiericcio" che riguarda la sua vita sentimentale. Al centro dell’attenzione ci sono alcune foto pubblicate su Instagram che la ritraggono in vacanza in Thailandia insieme a Franceska Nuredini, ballerina e coreografa che ha fatto parte del suo corpo di ballo nell’ultimo tour. Scatti che, senza dichiarazioni ufficiali, hanno riacceso la curiosità del pubblico.

Fine della storia con Andrea Iannone?

Da tempo si parla di una possibile rottura tra Elodie e Andrea Iannone, legati dal 2022. Una relazione intensa e molto seguita, che negli ultimi mesi sembrava però essersi raffreddata. Durante le festività natalizie, ad esempio, la cantante aveva condiviso momenti familiari e di relax senza mai mostrare il pilota. Un’assenza che non è passata inosservata, soprattutto in un’epoca in cui i social raccontano molto più delle parole.

A rafforzare l’ipotesi della separazione sono arrivate anche alcune indiscrezioni che vedrebbero Iannone sempre più vicino a Rocío Muñoz Morales, paparazzata insieme a lui in Franciacorta. Nessuna conferma ufficiale, ma abbastanza indizi per alimentare il gossip.

La vacanza in Thailandia e le immagini “incriminate”

Mentre il pilota finisce sulle pagine dei settimanali, Elodie sceglie l’Asia per ricaricare le energie dopo il lungo tour nei palazzetti. La vacanza in Thailandia, trascorsa con Franceska e altre amiche, diventa però subito virale. Nel carosello di foto pubblicato dalla cantante compaiono immagini molto diverse tra loro, Elodie che assaggia cibo di strada locale, momenti ironici con scimmie curiose, pose accanto a elefanti, scene di vita notturna. Ma sono soprattutto gli scatti con Franceska ad attirare l’attenzione, abbracci al tramonto, ombre che si stringono, una vicinanza che appare naturale e profonda.

Solo amicizia o qualcosa di più?

Ufficialmente, nulla è stato dichiarato. Eppure, i commenti sotto il post parlano chiaro. In tanti scrivono: “ Che bella coppia che siete ”, “ Vi si vede felici ”, “ Finalmente sorridi così ”. Elodie, con i suoi oltre 3,8 milioni di follower, sa bene quanto ogni immagine venga letta e interpretata. Alcuni fan parlano di una semplice amicizia intensa, altri sono convinti che tra le due artiste ci sia nato qualcosa di più. A rafforzare i sospetti, anche alcune segnalazioni secondo cui, nella notte di Capodanno, Elodie e Franceska si sarebbero scambiate un bacio in un locale. Video poco chiari e testimonianze confuse, che per ora non permettono certezze.

Un legame che viene da lontano

In realtà, il nome di Franceska Nuredini circola accanto a quello di Elodie già da diversi mesi. Le prime voci risalgono all’estate del 2025, quando le due erano state paparazzate insieme, insieme anche a Iannone, tra ristoranti e hotel. All’epoca si parlava di una semplice frequentazione amicale e professionale. Durante il tour, il rapporto tra la cantante e la ballerina si è consolidato, diventando sempre più visibile anche dietro le quinte e sui social. Poi, con la fine degli impegni lavorativi, la scelta di partire insieme.

Franceska Nuredini, chi è la ballerina accanto a Elodie

Classe 1998, Franceska Nuredini è una ballerina professionista e coreografa. Ha lavorato a stretto contatto con Elodie durante l’ultimo tour, diventando una presenza fissa sul palco e fuori. Il loro rapporto è cresciuto tra prove, viaggi e spettacoli, trasformandosi in una complicità evidente. Ora, con le immagini dalla Thailandia, quel legame è uscito definitivamente allo scoperto, qualunque sia la sua natura.

Il pubblico si divide

Come spesso accade, il pubblico è spaccato, c’è chi chiede chiarezza, chi applaude il coraggio di mostrarsi senza etichette e chi invita semplicemente a rispettare la privacy. Elodie, dal canto suo, non smentisce e non conferma.

E forse è proprio questo il messaggio più forte, un periodo di leggerezza, libertà e serenità, senza la necessità di spiegazioni. Che si tratti di amicizia o amore, per i fan conta soprattutto una cosa, vedere Elodie felice.