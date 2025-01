Elodie e l'amore con Andrea Iannone: "Su di lui avevo un pregiudizio ma dopo due giorni ero già perdutamente innamorata"

Ascolta ora 00:00 00:00

Elodie è pronta a calcare il palco del teatro Ariston. A poche settimane dall'inizio del festival di Sanremo, dove è in gara con il brano "Dimenticarsi alle 7", la cantante romana è uno dei personaggi più attesi a Sanremo. I riflettori sono tutti puntati su di lei e le ultime interviste, che l'hanno vista addentrarsi nel difficile campo della politica, l'hanno già messa al centro di discussioni e polemiche. Meglio concentrarsi sugli aspetti più frivoli come l'amore che sta vivendo da oltre due anni con il pilota di motociclismo Andrea Iannone.

Pregiudizio e colpo di fulmine

Chi pensava che la coppia stesse attraversando un periodo di crisi, visti i recenti gossip, si è dovuto ricredere a seguito delle dichiarazioni rilasciate dall'ex talento di Amici sulle pagine di Repubblica. " Ero partita con un pregiudizio e dopo due giorni ero già perdutamente innamorata di lui. Siamo simili e opposti, ma abbiamo imparato a compensarci", ha confessato Elodie, riferendosi all'estate del 2022 quando - complice Diletta Leotta e un viaggio in Puglia con amici - si è innamorata di Iannone. Lei era reduce da una burrascosa relazione con il rapper Marracash, lui aveva da poco concluso una storia con Giulia De Lellis.

La stoccata a Marracash

Nell'intervista Elodie ha elogiato i pregi del suo fidanzato, ma tra le righe sembra avere lanciato una frecciata all'ex compagno, Marracash, con il quale ha vissuto una relazione piuttosto tormentata: " Io credo nell’amore, credo negli uomini non nevrotici e negli uomini gentili che sanno ridere e provano a far ridere gli altri: un’attitudine dolce, generosa e purtroppo molto rara. Andrea queste doti le ha e uno così, me lo tengo non stretto ma strettissimo ". Una sorta di dichiarazione d'amore che, mesi fa, era arrivata anche da Andrea Iannone. Lo scorso novembre, sempre sulle pagine dello stesso quotidiano, il pilota aveva dichiarato di sentirsi felice e appagato per la sua vita sia dal punto di vista professionale che sentimentale: " Sto da Dio, come sportivo e come uomo.

Ora con Elodie e la mia Ducati sono l'uomo più felice del mondo". Visto il forte feeling non è escluso che Iannone si faccia vedere nel backstage dell'Ariston per sostenere la sua fidanzata se non durante la settimana del Festival di Sanremo almeno nella serata finale.