Elodie e Marracash, ritorno di fiamma? Ecco cosa sta succedendo online

Che sia tornato l'amore tra Elodie e Marracash? Questa sembrerebbe essere la domanda che circola con maggiore insistenza online e tra le pagine dei social media. Il pettegolezzo sul ritorno di fiamma tra i due cantanti sarebbe nato a causa di un post condiviso dalla cantante romana sul suo account Instagram, che conta quasi quattro milioni di followers. Elodie, infatti, ha condiviso quello che oggi si chiama un dump, ossia un insieme di foto casuali, scelte per raccontare i giorni di Natale. Si è raccontata attraverso foto con outfit natalizi, insieme alla sua famiglia o in compagnia di un buon piatto di cibo. Ciò che però è subito saltato agli occhi degli appassionati di gossip è però l'assenza di Andrea Iannone da qualsiasi scatto. Elodie e Andrea Iannone stanno insieme dal 2022 eppure, nel corso delle ultime settimane, si sarebbero rincorse le voci su una possibile crisi all'interno della coppia, dovuta a impegni continui e ritmi di vita diversi. Voci che sembrerebbero essere confermate proprio dall'assenza di Iannone negli scatti postati da Elodie per ricordare il suo Natale 2025.

Tuttavia c'è stato un secondo elemento che ha catturato ancora di più l'attenzione dei milioni di fan che Elodie ha saputo collezionare nel corso della sua carriera. Il carosello su Instagram, infatti, ha ricevuto il like di Marracash, cantante con cui Elodie ha avuto una relazione dal 2019 al 2021 e che ha sempre fatto sognare i fan, sia per quanto riguardava le collaborazioni musicali tra i due, sia per l'aspetto "visivo" della coppia. L'amore per Elodie e Marracash come coppia romantica è così radicato nell'immaginario del pubblico che è bastato un semplice like, lasciato senza alcun commento di accompagnamento, a riaccendere le discussioni su un possibile ritorno di fiamma tra i due. Al momento non esiste nessuna dichiarazione o comunicato ufficiale né in un senso né in un altro e il "mi piace" di Marracash potrebbe essere semplicemente il gesto di un musicista che stima una collega a cui è stato sentimentalmente legato per tre anni.

Intanto, nei commenti lasciati sotto il post, è impossibile non carpire l'entusiasmo dei fan per un possibile ritorno di fiamma tra i due.

"c'è il like di Marra, aiutooo!"

"vai Marra, attacca"

scrive una fan, a cui risponde un'altra cone c'è anche chi non vuole lasciare spazio ad alcun dubbio, tra chi commenta "Facci sognare, riprenditela" e chi cita il brano di Marracash dal titolo Power Slap che recita: "Sono tornato nuovo, di nuovo".