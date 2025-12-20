Elodie in prima linea a Milano: cena per i senzatetto sotto i portici di San Babila

Una presenza discreta, senza annunci o clamore mediatico, ma pienamente concreta. Così Elodie ha partecipato alla cena organizzata per i più bisognosi sotto i portici di piazza San Babila, a Milano. Capelli sciolti, felpa blu coperta dalla pettorina della Fondazione Progetto Arca, la cantante si è immersa subito nella distribuzione dei pasti, fianco a fianco con gli altri volontari.

Tavolata per cento… arrivano centocinquanta

La tavolata, lunga e ben apparecchiata, era stata predisposta per cento persone, ma alla fine si sono presentati in centocinquanta. Nessuno è rimasto senza un piatto caldo. Senzatetto di ogni età, persone che hanno perso il lavoro o la casa, e coloro che, per mille motivi, rifiutano i dormitori: tutti accolti con attenzione e rispetto.

Tra i volontari anche Franz

Tra i volontari, circa una trentina, anche Franz, del noto duo comico Ale e Franz. Elodie ha servito lasagne, antipasti e torte salate con gesti semplici ma decisi, consapevole che il centro della serata erano le persone e non la sua presenza.

I primi a riconoscerla sono stati i ragazzini del Coro di voci bianche dell’Accademia del Teatro alla Scala. Uno sguardo veloce, un sorriso, e poi di nuovo ai piatti. Quando è arrivato il momento di distribuire gli zaini, Elodie li ha consegnati uno a uno, contenenti oggetti essenziali: torce frontali, guanti, maglie termiche e cioccolato. Piccoli strumenti, ma fondamentali per chi vive sulla strada e affronta le notti milanesi.

Una volontaria autentica

La cantante, alla sua prima esperienza diretta in un’iniziativa di questo tipo, ha dimostrato un approccio autentico non da testimonial, ma da volontaria. Non c’era spazio per selfie o autografi, solo per la cura concreta di chi, in quel momento, aveva bisogno di calore e sostegno.

Musica e momenti natalizi

La serata ha avuto anche un momento musicale. il Coro ha intonato canti natalizi, con le loro voci leggere che hanno accompagnato la piazza verso la cena. Dopo il pasto, panettone e pandoro sono stati distribuiti insieme agli ultimi zaini. Infine, come ogni volontario presente, Elodie ha aiutato a sgomberare i tavoli e le sedie, fino all’ultimo dettaglio.

Anche i City Angels in campo

Presenti anche i City Angels,

Le persone si sono sentite accolte e abbracciate

con il loro autobus, che ogni sera percorre le strade milanesi portando cibo e bevande calde a chi vive all’aperto. "", ha commentato uno dei ragazzi del coro.