Elodie si lamenta del rumore di tacchi. E la vicina la zittisce così

Intervenuta nel corso del programma Deejay Chiama Italia, Elodie ha voluto condividere un aneddoto del suo quotidiano, ossia uno screzio avuto con una sua vicina di casa. La cantante, che abita in un appartamento di Milano, ha infatti spiegato di aver avuto dei problemi con uno degli inquilini del palazzo a causa del rumore. Nello specifico, la vicina aveva un particolare amore per le scarpe col tacco, tando da indossarli anche in casa, producendo un ticchettio costante diventato alla lunga fastidioso.

La situazione, racconta Elodie, è degenerata al punto di dare origine a un litigio. Nello specifico, la cantante romana spiega di essere stata svegliata alle 8 del mattino. "S ento ticchettare di sopra, come se ci fosse la pioggia, ma era la vicina di sopra che camminava con i tacchi in casa ", racconta a Linus e Nicola Savino, i conduttori del programma.

Elodie aveva bisogno di dormire, quella mattina, ma ciò non era stato possibile, mancando il silenzio e la calma. La cantante, tuttavia, non le ha mandate a dire alla inquilina molesta. " Mi sveglio, vado su, dico: 'Signora, mi scusi... Può almeno la mattina non mettere i tacchi? Magari dormo' ", le ha detto l'artista.

La vicina ha però risposto per le rime. " Potevi comprare l'ultimo piano ", è quanto avrebbe detto.

Insomma, una lite condominiale in piena regola, di quelle che si ritrova ad affrontare qualsiasi cittadino comune che vive in un palazzo, dove deve giocoforza relazionarsi anche con altre persone. Chiaramente la risposta della vicina non è affatto piaciuta a Elodie, che infatti ammette: " In un altro momento, dopo questa risposta, l'avrei presa per il collo. È stata talmente classista. Io l'ho guardata e non le ho detto niente, anzi forse ho detto una cosa come; 'C'hai ragione, la prossima volta mi compro casa tua ".