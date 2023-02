"Non hai capito che ho fatto...". Elodie e il retroscena sulla lite con il fan

Dopo Sanremo Elodie è sbarcata su Prime Video. La cantante romana è uscita con la sua docu-serie "Sento ancora la vertigine" incentrata sui suoi ultimi due anni di carriera tra vita privata e palcoscenico. Nelle tre puntate in onda in streaming sulla piattaforma Amazon, l'artista ha ripercorso i momenti più significativi degli ultimi ventiquattro mesi dalla co-conduzione al Festival nel 2021 all'uscita del suo ultimo album e nella prima puntata Elodie ha raccontato un retroscena inedito su una lite con un fan avvenuta in aeroporto.

Il racconto della lite in aeroporto

Nella prima puntata della sua docu-serie, Elodie ha ricordato un episodio avvenuto lo scorso anno a Pescara, mentre stava per imbarcarsi su un volo diretto a Roma. Nel filmato l'artista racconta la sfuriata fatta a un uomo, che stava parlando di lei al telefono con qualcuno: " Non hai capito che ho fatto, sono impazzita. Stavo lì in aeroporto, a Pescara non ricordo, ed ero sovrappensiero. E sento uno al telefono parlare di me e dire: 'È passata una che somiglia a Elodie'. Io ero sempre nel mio mondo. Poi lo sento ancora aggiungere: 'Sta sotto effetto di qualcosa'" . Nel sentire quelle parole, la cantante non ha retto e si è scagliata contro l'uomo.

La reazione furiosa di Elodie

" Sono andata lì che sembravo veramente sotto effetto di qualcosa ", ha raccontato nella docu-serie la cantante, spiegando cosa è successo subito dopo essersi avvicinata all'uomo: " Me lo sono mangiato. Gli ho urlato che cazzo avesse detto ". Una reazione smisurata con tanto di grida e urla, che ha costretto le forze dell'ordine a intervenire per placare l'ira di Elodie. " La polizia è arrivata per calmare la situazione. Ero impazzita", ha ammesso lei parlando dell'episodio mai raccontato prima. Elodie si è detta stanca di essere sottoposta al giudizio degli altri anche fuori dal palcoscenico: " Lui non sapeva che dire e la polizia cercava di tranquillizzarmi. Ma pensa 'sto str***o, mi sono detta. Io magari ero per i fatti miei e invece ci si ritrova a essere sempre sotto costante giudizio ".