Ema Stokholma: "Ho fatto sesso nei camerini di Ballando con le stelle". La reazione di Bruganelli e Madonia

"Obbligo o verità", il nuovo programma di Alessia Marcuzzi, sta facendo molto discutere per le rivelazioni che i personaggi famosi fanno in studio. Complice il gioco basato su confessioni e penitenze, la conduttrice mette alla prova i suoi ospiti con domande pungenti e maliziose e nell'ultima puntata è riuscita a strappare una confessione piccante a Ema Stokholma.

Le parole di Ema Stokholma

La speaker radiofonica è stata ospite di Alessia Marcuzzi nella puntata di lunedì 31 marzo e, messa alle strette sulla sua vita privata, ha rivelato di avere avuto rapporti sessuali sul posto di lavoro. " Mi chiedi se l'ho mai fatto sul posto di lavoro? Diciamo che è successo, sono sincera. A Ballando con le Stelle" , ha ammesso Stokholma, scatenando mormorii in studio. Ema non ha mai pronunciato il nome di Angelo Madonia, il ballerino di Ballando con le stelle al quale è stata legata fino a giugno 2023, ma è stato chiaro a tutti che nei camerini della trasmissione di Rai1 c'era lui, che nell'edizione 2022 era il suo insegnante. "Nel camerino sì, camerina, tra una prova e l'altra", ha aggiunto divertita e tutto all'insaputa della padrona di casa, Milly Carlucci. La speaker ha poi aggiunto: "Non vi stupite! Guardate che non solo nel mio camerino succedeva".

La reazione di Sonia Bruganelli

Le confessioni private di Stokholma hanno provocato l'immediata reazione dell'attuale compagna di Angelo Madonia, Sonia Bruganelli, anche lei concorrente di Ballando nell'edizione che si è conclusa pochi mesi fa. Quando la notizia è diventata virale in rete l'imprenditrice ha commento nelle storie della sua pagina Instagram: " Certo che io davvero non avevo capito niente del format. Mi sono fracassata tre costole, sono arrivata sempre ultima e ho anche ballato con un altro maestro per evitare rumors" .

C'è chi evita i rumors e c'è chi li cerca anche a distanza di anni

Alle sue parole hanno fatto seguito quelle del fidanzato, il danzatore siciliano che è stato legato a Ema Stokholma, che haapertamente l'ex compagna per le sue dichiarazioni, disegnando Ema come una persona a caccia di visibilità: "". Che i due non fossero rimasti in buoni rapporti il pubblico lo aveva già intuito, ma le parole di Madonia mettono un punto definitivo sulla questione.