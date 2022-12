"Non sappiamo cosa fare". Dramma per Giorgia Venturini: cos'ha la figlia

Il 12 agosto Giorgia Venturini è diventata mamma di Sole Tea, la figlia nata dal matrimonio con l'imprenditore Marco De Santis. La conduttrice di X-Style, il programma di Canale 5 dedicato a moda e tendenze, ha fatto conoscere la piccola ai suoi follower di Instagram, ma sta cercando di mantenere la vita della figlia lontano dai social network, riducendo al minimo la sua esposizione pubblica. Un dettaglio però non è sfuggito al popolo del web, una malformazione che Sole Tea ha all'attaccatura del naso. E la Venturini ha deciso di spiegare di cosa si tratta.

L'emangioma infantile

Giorgia Venturini ha scelto di parlare apertamente del problema della figlia dopo l'insistenza dei fan, che le chiedevano cosa avesse in viso la piccola. " Sole Tea ha un emangioma infantile ", ha chiarito la conduttrice, raccontando che la malformazione si è sviluppata sul volto della neonata un mese dopo la nascita. Si tratta di un tumore vascolare benigno causato da una crescita incontrollata delle cellule che compongono il rivestimento interno dei vasi sanguigni e possono presentarsi sotto forma di macchie (più o meno scure) o protuberanze, come nel caso della piccola Sole Tea. Questi emangiomi si sviluppano rapidamente, ma nella maggior parte dei casi regrediscono entro i 6/7 anni di età.

Le cure