Emma e la frecciata a De Martino: "Meglio come amico che come fidanzato"

Sogni infranti per tutti coloro che in questi ultimi giorni fantasticavano per un ritorno di fiamma fra Stefano De Martino ed Emma Marrone. Nel corso dell'ultima puntata di "Stasera tutto è possibile", i due sono apparsi sicuramente affiatati e legati, ma la cantante ha anche messo in chiaro - così da dissipare ogni dubbio - di preferire il conduttore campano come amico.

Di recente c'è stato fermento sui social network, specie dopo quella cena in cui i due ex di Amici erano stati visti insieme. A fomentare i fan, anche quel video girato nel backstage in cui Emma e Stefano si scambiavano battute, mostrandosi davvero molto complici. Per i fan di quella che era stato una delle coppie più amate di Amici si era riaccesa la speranza di rivedere i due insieme. Di certo, ovviamente, non c'è mai stato nulla, anche se è parso innegabile un riavvicinamento.

Evidentemente le voci sui social sono arrivate anche ai diretti interessati, perché durante l'ultima puntata di Stasera tutto è possibile - programma condotto da Stefano De Martino - Emma Marrone, ospite dello show, ha messo in chiaro le cose, lanciando una scherzosa frecciatina al suo ex. "L'unica cosa che torna tra di noi è un paio di calzini. Vogliamo far star sereni tutti. Non c'è nessun ritorno di altre cose, come fiamme o amori. Ve lo posso assicurare: Stefano è molto meglio come amico che come fidanzato" , ha dichiarato. Insomma, è stata chiarissima.

De Martino ha incassato, sorridendo della battuta della ex fidanzata. Gli ospiti presenti in studio sono esplosi in una fragorosa risata.

Gli stessi utenti dei social network hanno reagito bene alla dichiarazione della cantante, e si sono detti felici di sapere che i due, nonostante tutto, sono riusciti a costruire una bella amicizia.

