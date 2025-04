Il video con Emma e Stefano De Martino che fa impazzire i fan: la complicità è innegabile

Ascolta ora 00:00 00:00

Si torna a parlare di uno degli argomenti più caldi fra gli amanti del gossip: vale a dire il riavvicinamento fra Emma Marrone e Stefano De Martino. Gli occhi dei fan sono puntati sui due ex, oggi molto amici, che ultimamente sembrano trascorrere molto più tempo insieme, tanto da essere avvistati a cena fuori.

In un video pubblicato questa mattina sul profilo Instagram del programma di Stasera tutto è possibile - di cui Stefano De Martino è il conduttore - si vede il presentatore affacciarsi al camerino di Emma per scambiare qualche battuta con lei. Si tratta di semplici riprese del backstage postate sui social per i follower di De Martino e della trasmissione televisiva, eppure hanno avuto un effetto galvanizzante sui fan, che non hanno mancato di osservare come la complicità fra i due ex concorrenti di Amici sia evidente.

Stefano De Martino ed Emma Marrone sono stati effettivamente una coppia dal 2009 al 2012, dopo essersi conosciuti nella scuola di Amici di Maria De Filippi. I due erano molto affiatati, pur essendo giovanissimi. La relazione si interruppe quando De Martino cominciò una storia con Belén Rodríguez, con la quale si sposò nel 2013. Le voci di un possibile ritorno di fiamma con Emma non si sono però mai del tutto placate. "Tra noi c'è un bel rapporto" , aveva ammesso il conduttore, come riportato da Dilei.it. " Per me è impensabile tagliare i ponti con le persone con cui ho condiviso un pezzo di vita. Quindi sono molto legato a lei e ci sentiamo spesso. Abbiamo davvero un bel rapporto ".

I fan, però, vedono altro. In quest'ultimo video, che sta facendo molto parlare, Stefano De Martino si trova nel backstage di Stasera tutto è possibile e si affaccia nel camerino di Emma per scambiare qualche battuta. " Ma non ti ha insegnato niente Maria? Almeno qualche cremina. Io vengo ospite al programma tuo e non mi vai a comprare una giacca di pelle, un bracciale d'oro, niente ", protesta scherzosamente Emma Marrone. " Eh ma te non sai, ci ho già pensato ", è la risposta di Stefano De Martino.

Parlando poi con Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, De Martino continua il siparietto, parlando di regalare ad Emma una casa a Roma. "Ti dico solo una cosa...

No, no, no! Fatti i fatti tuoi! Che noi abbiamo questioni in sospeso

Domani hai un impegno: 'Rogito, una bella casa vista mare'", dice il conduttore, rivolgendosi alla cantante. Quest'ultima risponde: "". E i fan, naturalmente, continuano a farsi domande e a sperare.