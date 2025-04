"Era solo una battuta": dietrofront di Eleonora Abbagnato su Diletta Leotta

Ascolta ora 00:00 00:00

Non è ancora finita la "telenovela" a distanza tra Eleonora Abbagnato e Diletta Leotta con l'ex ballerina dell'Operà di Parigi che ha fatto decisamente marcia indietro rispetto alle dichiarazioni espresse senza peli sulla lingua in due diversi contesti televisivi, il primo su Rai Due ospite della trasmissione "Obbligo o verità" e l'altra a "Storie di donne al bivio" sempre sullo stesso canale Rai.

Cosa è successo

Per fare un breve resoconto, la "bomba" sganciata in un primo momento a "Obbligo o verità" quando, intervistata dalla padrona di casa Alessia Marcuzzi, ha raccontato la gelosia nei confronti del marito Federico Balzaretti quando nell'emitte sportiva Dazn lavorava fianco a fianco con la bella presentatrice catanese accusandola di aver messo " il sedere in faccia " (l'espressione è stata più colorita) a suo marito. Nell'altra trasmissione tv, invece, la Abbagnato ha raccontato un altro episodio riferito a quando ha incontrato a Milano la Leotta. " Scattai subito e mi presentai in modo formalissimo: ‘Piacere sono la moglie’", aggiungendo un'altra frecciatina alla fine dell'intervista spiegando che " Diletta è una donna esuberante, sicura del suo fascino e io ho voluto mettere le cose in chiaro immediatamente. La moglie sono io e basta ".

Il "dietrofront" di Abbagnato

Nelle ultime ore, invece, sono arrivate dichiarazioni diverse rilasciate al settimanale Chi dove Abbagnato ha voluto stemperare i toni, forse accorgendosi di aver esagerato nella sua gelosia, sottolineando di aver fatto una battuta senza voler insinuare che la Leotta ci avesse provato con il marito o che tra i due fosse accaduto nulla. " Ha anche scherzato sul fatto che la Leotta fosse formosa e lei no - si legge sulla rivista - E tiene a ribadire di non avere nulla contro Diletta. Si è resa conto, forse, che le sue parole hanno assunto un peso ".

Il pensiero della Leotta

Per il momento non c'è mai stata una replica ufficiale da parte della conduttrice Dazn. " Il suo manager ci ha detto che non c'è nulla di cui rispondere ", ha fatto sapere il settimanale Chi, pur facendo percepire un certo fastidio da parte della Leotta che viene " vista come una minaccia, forse la disegnano così, come Jessica Rabbit.

Ma non è un fumetto e, di certo, le parole dell'Abbagnato l'avranno ferita", conclude il settimanale. Non solo, ma una "risposta" ufficiale potrebbe capitare quando ci sarà l'occasione, per Diletta, di essere presente a un programma tv se le verrà fatta espressamente una domanda su questo delicato argomento.