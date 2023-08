"Sapeva quanto ci tenevo". La verità della Ferragni sulla crisi post Sanremo con Fedez

Il 14 settembre Amazon Prime Video rilascerà sulla piattaforma di streaming l'ultimo episodio della serie The Ferragnez 2. Si tratta del tanto atteso "Speciale Sanremo", che promette di spiegare la crisi vissuta da Fedez e Chiara Ferragni subito dopo l'evento ed esplosa durante il Festival a causa dei comportamenti del rapper. Il trailer dell'ultimo episodio è stato pubblicato su Youtube poche ore fa e offre un anticipo interessante su ciò che i telespettatori - e i curiosi - potranno vedere nella puntata conclusiva della seconda stagione di The Ferragnez. " Probabilmente è una delle storie dell’ultimo anno più difficili da raccontare ", ha anticipato su Instagram Chiara Ferragni.

Il trailer dello "Speciale Sanremo"

Nel filmato di appena un minuto, rilasciato da Prime Video sul suo canale Youtube e sulle principali piattaforme social, Chiara Ferragni svela come ha vissuto il prima e il dopo Sanremo tra aspettative, momenti di crisi e sfoghi. " In questi mesi mi sono sentita molto fragile" , ha dichiarato l'influencer, mostrandosi in un momento di forte crisi: " Lo so che tutti aspettano un mio passo falso, cazzo" . Nel trailer colpisce soprattutto una dichiarazione di Fedez, fatta alla vigilia della partenza per riviera ligure. " Guarda, l'unico che può fare disastri in questo Sanremo sono io" , dice nel video il rapper nel tentativo di rassicurare la moglie alla vigilia del suo debutto televisivo. Una profezia che si è rivelata un boomerang per l'artista, la Ferragni e soprattutto la coppia.

Fedez e Chiara Ferragni, cosa è successo a Sanremo