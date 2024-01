"Alla frutta". L'ultima confessione di Belen Rodriguez: cosa è successo

Belen Rodriguez è tornata a parlare del periodo buio, dovuto alla depressione, cominciato la scorsa primavera. La showgirl è volata in Argentina per trascorrere le festività con la sua famiglia nella sua terra natale. Un ritorno alle origini che Belen ha fortemente voluto come ultima tappa del suo percorso di recupero dopo i mesi difficili, vissuti a causa della separazione da Stefano De Martino e della depressione. Parlando con i suoi fan su Instagram, l'argentina ha ammesso di avere toccato il fondo ma di avere trovato la forza di rialzarsi per sé stessa e per il bene dei suoi figli: "Adesso mi voglio bene di nuovo".

Il racconto sulla depressione

Lo scorso 3 dicembre Belen Rodriguez è stata ospite di Mara Venier. Nel salotto televisivo di Domenica In la showgirl ha parlato per la prima volta della depressione, nella quale è sprofondata quando ha messo la parola fine al matrimonio con Stefano De Martino a causa dei suoi tradimenti. " Non conoscevo la depressione. Non capivo come fosse possibile, ma non ce l'ho fatta ", ha raccontato un mese fa l'argentina in tv, nella prima intervista rilasciata dopo un anno di sparizione dal piccolo schermo. " Io non uscivo più dalla stanza. Non respiravo più, non dormivo più, sono arrivata a pesare 49 kg. Non volevo più vedere la luce. Ma ho deciso di combattere e aprire quelle finestre, le tende, non è stato facile ", ha rivelato Belen, che per guarire è stata costretta a ricoverarsi in una clinica di Padova per un breve periodo.

L'ultima confessione di Belen