"Stefano mi ha tradita con 12 ragazze". La verità di Belen Rodriguez a Domenica In

Belen Rodriguez senza freni a Domenica In. Ospite questo pomeriggio, 3 dicembre, nel salotto della Domenica di Rai Uno, la showgirl si è concessa ad una lunga intervista, lasciandosi andare a delle clamorose rivelazioni. Belen, infatti, si è raccontata a ruota libera alla padrona di casa, Mara Venier, soffermandosi sulla fine della storia con Stefano De Martino e l’amore ritrovato con l’imprenditore Elio Lorenzoni.

Il periodo buio e la rottura con Stefano

In molti ricorderanno che la showgirl dopo la fine della storia d’amore con Antonino Spinalbese, aveva deciso di riallacciare i rapporti con il suo ex marito e padre di Santiago, Stefano; a questo proposito Belen ha raccontato: “Siamo tornati insieme dopo una separazione. Io ci sono sempre stata per tutti, non mi sono mai tirata indietro. L'amore è in salute e in malattia, così come il matrimonio”.

Tuttavia, la storia con il conduttore di Bar Stella non è andata proprio come voleva. Qualche mese fa, aveva iniziato a circolare la notizia della fine della relaziona tra Stefano e Belen; una separazione che ha fatto molto male alla modella argentina: “Sono sempre stata in salute, quando è arrivata la malattia, la depressione, una brutta bestia che è venuta a bussare alla mia porta, non hanno saputo accompagnarmi. Mi sono sentita sola, tradita nel profondo, anche letteralmente”.

La depressione e i tradimenti di Stefano

È proprio per i tradimenti di Stefano che è finita la storia tra Belen e l’ex ballerino di Amici; così, ha rivelato: “Non è finita per un tradimento, è iniziato con un tradimento. Dopo un mese ho saputo, però ho fatto finta di niente. C'è stato questo, ma non è finito per questo. Ho anche chiacchierato con le signorine, hanno ammesso subito tutto. Erano una decina, sono arrivata a 12, poi ho smesso di telefonare. Avevo il sesto senso femminile”.

Belen: "De Martino mi ha tradito con 12 ragazze durante il matrimonio. Ho telefonato a tutte ma alla dodicesima mi sono fermata" #Domenicain pic.twitter.com/OOlcQpJ9Bv — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 3, 2023

Una situazione che ha gettato l’ex conduttrice de Le Iene nello sconforto più totale, facendola sprofondare nella depressione: “Io non uscivo dalla stanza, non conoscevo la depressione. Non capivo come fosse possibile, ma non ce l'ho fatta. Non respiravo più, non dormivo più, sono arrivata a pesare 49 kg. Non volevo più vedere la luce”. Poi, ha aggiunto: “Ma ho deciso di combattere e aprire quelle finestre, le tende, non è stato facile. All'inizio stavo con Stefano, ma lui lavorava a Napoli. Non ha saputo aiutarmi, essere un marito. Perché non mi ama, non mi ha amata”. Naturalmente, lo stato d’animo di Belen ha finito per allarmare anche il primo figlio della showgirl, Santiago con cui ha deciso di scusarsi qualche giorno fa: “Due giorni fa gli ho chiesto scusa, siamo andati a fare un giro in macchina. Mi dispiace, a casa sono sempre stata un pilastro e nessuno se l'aspettava vedermi crollare così”.

La richiesta di aiuto di Belen

Per fortuna, la showgirl ha deciso di prendere la sua vita in mano e, quindi, si è affidata ad una clinica per ricevere le dovute cure: “Ci sono stata per 20 giorni, è stato un percorso. Non riuscivo ad aumentare di peso, mi sono guardata e mi sono detta ‘Stai morendo’”. E ancora, ha proseguito Belen nel suo doloroso racconto: “La depressione ti toglie la vista. Sto imparando a perdonarmi ora, mi sono trascurata”. Belen Rodriguez, però, non ha dubbi, ed è convinta che il motivo del suo malessere sia stato proprio l’ex marito, Stefano De Martino: “Il motivo scatenante parte da lui”. È per questo che è stata lei a decidere di mettere un punto alla loro storia: “L'ho lasciato con una lettera”.

Un periodo non facile quello attraversato dalla conduttrice che ha anche scelto di allontanarsi dalla tv; quella dalla Venier, infatti, è stata la sua prima apparizione televisiva dopo un periodo di allontanamento: “Credo nell'amore, io ho bisogno di amore. Viene prima l'amore, poi il lavoro”, ha spiegato. “Se avessi continuato a lavorare sia a Tù Sì Que Vales che a Le Iene sarei stata un'irresponsabile. Rispetto il mio lavoro, sono una privilegiata, ma ho preferito in quel momento lì in cui non c'ero fare così. Ero smarrita, è l'anno più difficile della mia vita. Sono sempre stata abituata a risolvere i problemi da sola, stavolta sono caduta in basso”, ha chiosato.

L’amore con Elio Lorenzoni

Ad oggi Belen sembrerebbe avere ritrovato la sua serenità tra le braccia dell’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni: “Mi piacerebbe fare altri due figli. Elio Lorenzoni è un angelo. Bazzicando in tv, voglio bene a questo mondo, ma è facile perdersi. Mi sono resa conto che non godevo più con quello che facevo, trovavo tutto effimero”, ha confessato alla Venier. Poi, ha fornito anche qualche dettaglio in più sul modo in cui è scattata la fiamma con Elio, raccontando quanto l’imprenditore sia stato in grado di starle vicino: “Io e Elio eravamo amici, è molto rispettoso. Ci conosciamo da 12 anni. Lui era molto per bene e io non riconoscevo l'amore nelle persone così. Lui ha fatto per me quello che non ha mai fatto nessuno, mi ha tenuto la mano nei momenti più brutti, non ero neanche una persona piacevole. Appena aprivo un occhio lo vedevo lì”.

Alla fine, a proposito del matrimonio e dell’anello che ha fatto molto discutere il mondo del web, Belen ha chiarito: “In aereo a Dubai gli dissi ‘mi hai preparato l'anello?’. Mi disse ‘sei ancora sposata’, ma il divorzio sta arrivando. Gli dissi ‘Stiamo andando alle Maldive, dove lo trovi un altro posto dove chiedermelo?’. Così mi ha regalato un anello, dicendomi ‘è simbolico, ma mi vuoi sposare?’ In aeroporto, è stato bello. Mi sono autoproposta, ma ha avuto un sì”. Insomma, Belen sembra avere ritrovato un po' di pace e serenità ed è quindi decisa a continuare su questa strada; per questo su Elio ha esclamato: “Non me lo lascio scappare”.