Belen Rodriguez e quel gesto social contro Stefano De Martino: cos'è successo

Fine anno decisamente turbolento per Belen Rodriguez. La showgirl è volata in Argentina per trascorrere il Capodanno insieme alla sua famiglia, ma anche a distanza continua a scontrarsi con i suoi ex. Dopo avere ingaggiato una rissa social con l'ex fidanzato Antonino Spinalbese, la showgirl ha avuto da ridire anche con l'ex marito. All'indomani della messa in onda del programma Da Natale a Santo Stefano, l'argentina ha deciso di bannare definitivamente l'ex compagno e il motivo sarebbe legato al monologo fatto dal napoletano sull'inizio della loro relazione.

Il monologo di De Martino su Belen

Il 26 dicembre è andato in onda su Rai2 il one man show di Stefano De Martino, Da Natale a Santo Stefano, una serata tra musica, sketch ironici e grandi ospiti. Nel corso della serata il conduttore partenopeo si è ritagliato un paio di momenti per raccontarsi in modo divertente e per farlo ha scelto di parlare anche dell'ex moglie, raccontando dell'incidente stradale di cui lui e Belen furono vittime, quando la loro relazione era appena sbocciata. " Al Pronto Soccorso arriviamo in codice rosso. Belén aveva un graffietto sul polso e una caviglia che sembrava slogata e attorno a lei c'erano medici, paramedici, primari, comprimari, pediatri, ortopedici, dermatologi", ha detto De Martino, proseguendo: " Io che avevo il setto nasale fratturato, cinquanta punti di sutura sul braccio sinistro e tendine lacerato ero al Pronto Soccorso dietro una tenda con un infermiere tirocinante. Lui mi guarda e fa: 'Oh, ma lo sai chi ci sta di là? Belén!'. A me non è rimasto altro che dire: 'Sì, lo so, è venuta con me'". Il racconto ha suscitato molte risate in studio, ma non ha fatto ridere invece la showgirl argentina.

Il gesto di Belen su Instagram

Subito dopo la messa in onda del programma, infatti, Belen Rodriguez ha messo di seguire l'ex marito su Instagram, bannandolo definitivamente come aveva fatto sotto Natale con Antonino Spinalbese dopo la loro lite social. Sebbene i toni del monologo di De Martino fossero ironici, Belen pare non abbia gradito essere stata tirata in ballo dall'ex a distanza di poche settimane dalle accuse di tradimento mosse dalla showgirl. Così ecco arrivare il gesto stizzito. La mossa social giunge all'indomani dello scontro di fuoco con Antonino Spinalbese, nel quale l'argentina aveva chiarito: "Non permetto più a nessuno di mandarmi sotto terra". Dopo essere rimasta in silenzio per molto tempo, dunque, l'argentina ha deciso di non volere usare più i guanti di velluto con nessuno dei suoi ex compagni. Tutti avvisati.