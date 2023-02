“È stato focoso...”. La donna con cui Harry perse la verginità si racconta

Uno dei passaggi più commentati e citati del libro Spare. Il Minore è quello relativo alla perdita della verginità del principe Harry. Tutti i tabloid si sono chiesti chi sarebbe la “donna più grande” di cui il duca parla nel libro, non risparmiando ipotesi più o meno credibili. Ora la presunta protagonista dell’aneddoto ha deciso di rivelarsi, dopo 21 anni. Si tratterebbe di un’amica di Harry, una quarantenne di nome Sasha Walpole.

“Un inglorioso episodio”

“…A lei piacevano molto i cavalli e mi aveva trattato in maniera non diversa da un giovane stallone. Una rapida cavalcata, alla fine della quale mi aveva dato una pacca sulla schiena e mi aveva mandato a pascolare. Tra le molte cose sbagliate di quell’episodio c’era il fatto che era avvenuto in un prato alle spalle di un pub pieno di gente”. Così il principe Harry ha ricordato il momento in cui perse la verginità, definendolo “un inglorioso episodio” . Nessun indizio davvero preciso sulla donna misteriosa che appare e scompare nel giro di poche righe.

La stampa ha provato a fare dei nomi, ma forse il tempo delle congetture potrebbe essere finito. La persona che molti stanno cercando si chiamerebbe Sasha Walpole, è amica del duca di Sussex, ha 40 anni, due figli ed è autista di scavatrici. Per la verità è stata lei a uscire allo scoperto, ammettendo in un'intervista al Sun: “[Harry] cominciò a baciarmi. Fu appassionato, intenso. Entrambi sapevamo come sarebbe finita…è stato istantaneo, focoso…Per me non era il principe Harry. Era Harry, il mio amico…Non fu premeditato e non sapevo che [Harry] fosse vergine…Eravamo ubriachi e non sarebbe successo se non lo fossimo stati”.

A quanto pare i due si trovavano nel pub “The Vine Tree” per festeggiare il 19esimo compleanno di Sasha. A proposito di età, la giovane sostiene che all’epoca il duca avesse 16 anni e non 17 come riportato nel libro, poiché l’episodio sarebbe accaduto nel luglio 2001 (Harry è nato a settembre). Molti hanno immaginato, forse suggestionati dal racconto di Harry, che la distanza d’età tra lui e Sasha fosse molto più ampia.

“Non cerco fama”

La Walpole ha svelato il suo presunto segreto dopo 21 anni, ma precisa che avrebbe preferito rimanere in silenzio, magari per sempre: Non capisco come mai [Harry] si sia soffermato su questi dettagli. Avrebbe potuto dire che aveva perso la verginità e non aggiungere altro…Ma ha descritto ciò che è accaduto…questo va bene se non sei l’altra persona coinvolta. Ma se sei me, allora all’improvviso hai la sensazione che il tuo mondo sia diventato più piccolo”. Sasha Walpole si sarebbe sentita circondata, avrebbe temuto per la sua privacy.

Da qui la decisione di raccontare tutto prima di essere scoperta e braccata dai giornalisti. Forse la donna sperava che una sua dichiarazione potesse chiudere il più in fretta possibile la faccenda, spegnendo le luci dei riflettori puntati su di lei. Non è da escludere che l’attesa e l’incertezza siano state logoranti, visto che Sasha ha confessato: “È come una bomba a orologeria” e ha continuato: “Harry avrebbe potuto pensarci prima di pubblicare [il libro]. Avrebbe potuto trovarmi, se avesse provato. Volevo avere il controllo sulla [situazione] prima che questa avesse il sopravvento…Non ne avrei mai parlato se il libro non fosse stato pubblicato…Non sono quel tipo di persona. Davvero non cerco fama e fortuna”.

Harry ha chiesto per anni ai tabloid di rispettare il suo diritto alla privacy, ma avrebbe violato quello della Walpole, almeno stando alle parole di quest’ultima. Non ha fatto il suo nome, ma la donna non si sarebbe più sentita al sicuro dopo la pubblicazione del memoir. La situazione si sarebbe letteralmente capovolta e stavolta non è stata la stampa a frugare nella vita del principe.