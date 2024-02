"Esclusiva milionaria". Così Singapore "blinda" Taylor Swift e il suo tour

Singapore sarà l'unica tappa nel sud-est asiatico nella tournée mondiale di Taylor Swift. Dopo avere toccato il Nord America e il Giappone, il The Eras Tour farà tappa nella città stato simbolo del sud-est dell'Asia grazie a un contratto esclusivo siglato dall'artista statunitense con le autorità locali. Un colpaccio per la città stato ma anche per una delle cantanti più seguite al mondo.

Le cifre dell'accordo

Le agenzie di stampa riferiscono che il ministero della cultura e l'ente del turismo di Singapore hanno sottoscritto un accordo di esclusiva con Taylor Swift affinché la tappa di Singapore sia l'unica nella regione geografica che riunisce Filippine, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailandia e Vietnam. La scorsa settimana, secondo quanto riferito dalla stampa locale, il primo ministro thailandese Srettha Thavisin ha dichiarato che Singapore ha raggiunto un accordo con l'entourage della Swift senza però rivelare l'importo della sovvenzione. Il ministro si è trincerato dietro la riservatezza dei contratti commerciali, ma i beneinformati parlano di cifre "milionarie" sborsate da Singapore per assicurarsi la presenza esclusiva della fidanzatina d'America.

Singapore tappa delle star

Con questa mossa a sorpresa Singapore prova a rilanciare il paese. I concerti di Taylor Swift, infatti, dovrebbero generare benefici significativi per l'economia interna di Singapore che, dopo la pandemia del 2020, è riuscita ad attirare molte star internazionali nei suoi confini: dalla band femminile K-pop sudcoreana Blackpink ad artisti del calibro di Harry Styles e Ed Sheeran fino ai Coldplay. Per quanto riguarda la cantante americana, saranno cinque le tappe in programma a Singapore (due in più rispetto all'annuncio fatto dalla Swift lo scroso giugno) che si svolgeranno tra il 2 e il 9 marzo. Cinque concerti già tutti esauriti, che si terranno all'interno dello Stadio Nazionale di Singapore, dove si prevedono oltre 300mila spettatori. Poi, dopo una pausa di due mesi, l'artista americana proseguirà il tour in Europa (con tappa a Milano il 13 e 14 luglio) fino ad agosto, quando riprenderà il suo jet privato per tornare negli Stati Uniti e proseguire il suo tour in terra americana. Un giro del mondo che secondo stime non ufficiali, potrebbe portare a profitti che si aggirano intorno ai due miliardi di dollari. Cifre da capogiro alle quali Taylor Swift è abituata visti gli oltre 280milioni di fan, che la seguono sui social network.