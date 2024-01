“Lo ha saputo dai giornali”. Harry snobbato dalla royal family

Il principe Harry sarebbe stato tenuto all’oscuro delle condizioni di salute di Re Carlo III e di Kate Middleton. Buckingham Palace non lo avrebbe informato per tempo, come se non fosse un membro della famiglia. Secondo i tabloid il duca avrebbe scoperto le notizie riguardanti l’operazione all’addome della cognata e la terapia per la prostata del padre dai giornali. Come tutti noi.

Harry snobbato dalla famiglia?

La notizia del trattamento alla prostata a cui Re Carlo III sarà sottoposto la prossima settimana è stata diffusa alle 15.25 (ora inglese), quando in California, dove vive Harry, erano le 7.25 del mattino. Il duca di Sussex, però, non avrebbe saputo nulla prima di leggere i giornali. Contrariamente a quanto potremmo aspettarci, da Buckingham Palace nessuno si sarebbe preso la briga di informarlo con largo anticipo, tenendo anche conto del fuso orario. A Harry sarebbe stata tenuta nascosta anche la situazione di Kate, ha riportato il Telegraph.

Sembra che il Palazzo reale abbia inviato un messaggio al secondogenito del Re all’ultimo minuto, in concomitanza con la pubblicazione della nota ufficiale. Harry non avrebbe fatto in tempo a leggerlo. I tabloid britannici ritengono che possa essersi accorto di questa comunicazione solo dopo che l’eco mediatica partita da Londra aveva raggiunto gli Stati Uniti. Un silenzio, ma forse sarebbe più corretto parlare di scarso tempismo, che ricorda fin troppo quanto sarebbe accaduto il giorno della morte della regina Elisabetta, l’8 settembre 2022: Harry sarebbe stato informato della triste notizia mentre era in viaggio verso la Scozia, quando l’annuncio al mondo era già stato diffuso dal Palazzo.

In quella circostanza la royal family avrebbe “isolato” il principe, come rivelato da Omid Scobie nel suo nuovo libro “Endgame”. Il principe William avrebbe addirittura “ignorato” i continui messaggi del fratello. Nell’intervista al programma “60 Minutes”, per promuovere la sua autobiografia “Spare”, Harry raccontò anche di aver dovuto prendere un jet privato per arrivare al capezzale di Elisabetta II, perché i suoi parenti non avrebbero neppure preso in considerazione l’idea di invitarlo a salire sull’elicottero che li avrebbe portati a Balmoral. Il principe Harry sarebbe stato trattato alla stregua di un estraneo.

I Sussex rimangono in silenzio

I duchi di Sussex, scrivono il Daily Mail e il Telegraph, non hanno commentato questo presunto ritardo. Assoluto riserbo anche da Buckingham Palace. Harry e Meghan tacciono anche in merito alla situazione medica di Carlo III e Kate. Almeno per adesso. Quest’ultimo dettaglio, però, non dovrebbe stupire troppo. Non sarebbe del tutto incredibile, infatti, se per una volta la coppia avesse messo da parte dissidi, silenzi e recriminazioni per tentare di mettersi in contatto direttamente con Carlo e, se non con Kate, almeno con William. Un possibile gesto di solidarietà, di umanità, di maturità di fronte a questioni importanti e delicate come quelle che riguardano la salute.

Per ora, però, non vi sono né conferme, né smentite. L’impressione è che la figura di Harry sia sempre più marginale per i Windsor, anche per quel che concerne le questioni strettamente familiari e private. Il timore è che anche questa vicenda possa diventare materiale per nuove rivelazioni direttamente da Montecito.