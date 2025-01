"Notizie false". Pippo Baudo è la verità sull'incidente domestico

Ascolta ora 00:00 00:00

Pippo Baudo è al centro di una nuova ondata di false notizie, ma a smentirle ci ha pensato direttamente lui. Nelle scorse ore si era parlato di un suo ricovero in ospedale a seguito di una caduta, che sarebbe avvenuta nella sua abitazione nei pressi di piazza di Spagna durante le festività Natalizie. Interpellato dalle agenzie di stampa, però, il conduttore romano ha dichiarato di stare bene e di avere trascorso serenamente il Natale.

La dichiarazione di Baudo

" Sto bene, benissimo. Ho trascorso vacanze tranquille ", ha fatto sapere lo storico conduttore Rai, smentendo la notizia circolata nelle scorse ore su un incidente domestico, del quale sarebbe stato vittima durante le festività. " Ma quando mai, sto bene. False notizie ma portano bene ", ha chiarito al telefono Baudo, chiudendo la vicenda e rincuorando i tanti fan che nelle ultime ore si erano preoccupati per lui. Nella tarda mattinata di martedì 7 gennaio, l'agenzia di stampa Nova aveva diffuso la notizia del ricovero di Baudo in ospedale per una caduta accidentale avvenuta nella camera da letto della sua abitazione romana. Secondo l'agenzia lo storico volto tv aveva riportato un trauma alla spalla, che lo aveva costretto a rimanere ricoverato al Policlinico Gemelli per alcuni giorni sotto osservazione, salvo poi fare ritorno a casa per rispettare un periodo di riposo e riprendersi dal trauma contusivo. Una notizia che si è rivelata essere in realtà falsa, vista la smentita del presentatore che il prossimo giugno compirà 89 anni.

I precedenti

Ormai Pippo Baudo sembra essere abituato alle fake news che lo riguardano. Non è la prima volta, infatti, che si diffondono false notizie sulle sue condizioni di salute. Lo scorso maggio Fabrizio Corona aveva diffuso la notizia che il conduttore era ricoverato in gravi condizioni per problemi di cuore in una clinica privata di Roma. Ma anche in quel caso, la notizia era stata smentita dallo stesso Baudo, che aveva parlato di controlli di routine al ginocchio.

Una versione poi confermata con il ritorno in pubblico del conduttore, che a fine settembre - in occasione del 90esimo compleanno dell'amico e regista Pierfrancesco Pingitore - era arrivato alla festa su una sedia a rotelle proprio per i problemi all'arto, ma era apparso sereno e in buona forma.