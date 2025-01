Incidente domestico per Pippo Baudo: ricoverato in ospedale prima di Natale

Ascolta ora 00:00 00:00

Le condizioni di salute di Pippo Baudo stanno preoccupando i fan e il pubblico. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Nova il popolare conduttore Rai, che il prossimo 7 giugno festeggerà 89 anni, è finito in ospedale a causa di un incidente domestico avvenuto poco prima di Natale nella sua abitazione romana.

L'incidente domestico

Sull'episodio c'è ancora riservatezza ma secondo quanto riferito da fonti vicine al presentatore alcuni giorni prima di Natale Pippo Baudo sarebbe caduto nel suo appartamento, che si trova al terzo piano di una palazzina di sua proprietà in zona piazza di Spagna nel cuore di Roma. Il conduttore sarebbe scivolato mentre si trovava nella sua camera da letto, riportando un trauma contusivo alla spalla ma l'intervento del personale del 118 sarebbe stato tempestivo.

Il ricovero in ospedale

Dopo essere stato messo sulla barella dagli operatori di primo soccorso Baudo sarebbe stato trasportato al policlinico Gemelli, dove gli sono stati prestati i primi soccorsi. A seguito degli esami radiografici effettuati presso il pronto soccorso cittadino è poi emerso il trauma alla spalla. Sempre secondo quanto riferito da fonti vicine a Pippo Baudo, vista l'età avanzata, i medici avrebbero preferito trattenerlo in ospedale per alcuni giorni prima di dimetterlo.

Come sta Pippo Baudo

A quanto si apprende il presentatore avrebbe già fatto rientro nella propria abitazione per riprendersi dall'incidente domestico e recuperare l'uso della spalla. Dopo le dimissioni medici gli avrebbero prescritto, come spesso accade in questi casi, assoluto riposo e l'obbligo di indossare un tutore per la spalla. A casa il conduttore avrebbe trascorso gli ultimi giorni dell'anno e il Capodanno assistito dal personale privato.

Al momento non sono arrivate né conferme né smentite da parte dello staff di Pippo Baudo, ma è probabile che nelle prossime ore - visto il clamore suscitato dalla notizia e l'affetto che il pubblico nutre per lui - il conduttore dia notizie sul suo stato di salute. Non sarebbe una novità. Lo scorso maggio, quando si diffuse la falsa notizia del suo ricovero, il suo assistente smentì l'indiscrezione e lui stesso, raggiunto telefonicamente dalle agenzie di stampa, confermò di essere in salute.