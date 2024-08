"La famiglia perfetta non esiste". Il commento della Ferragni su Instagram infiamma il web

Ascolta ora 00:00 00:00

Chiara Ferragni torna al centro della polemica social. Mentre la cronaca rosa parla dell'amicizia speciale nata con il manager di Golden Goose, Silvio Campara, l'influencer sta facendo discutere per un commento scritto a margine di un post pubblicato da Mykonos, dove si trova in vacanza con i figli e la famiglia. L'influencer ha condiviso numerose foto e video delle sue ferie in Grecia ma uno degli ultimi contenuti pubblicati su Instagram ha infiammato la polemica.

Il post ricordo a Mykonos

Il dibattito social si acceso a seguito della pubblicazione di un post dedicato alla sua famiglia. Chiara Ferragni ha condiviso sulla sua pagina Instagram una foto in stile "prima e dopo" con lo stesso sfondo di Mykonos: "Trentadue anni dopo, stesso posto, stesso amore. Sei il mio paradiso sicuro". Nell'immagine più vecchia si vedono mamma Marina e le figlie Chiara e Francesca, entrambe bambine, davanti a un muretto che si affaccia su una delle baie più belle di Mykonos poi, nella foto più attuale, si vedono le tre nella stessa posa di trent'anni prima. A fare da cornice allo scatto di famiglia uno dei mulini greci simbolo dell'isola.

Le critiche al post

Il post ha raccolto oltre mezzo milione di consensi ma ha anche attirato l'attenzione di alcuni follower più critici, che non hanno risparmiato l'influencer da commenti ironici e stoccate pungenti. "Una realtà di filtri", ha scritto un'utente, mentre un altro ha commentato: "Che infanzia tormentata e difficile proprio". La parola più ricorrente nei commenti è stata però "Mulino Bianco", a ricordare l'idea di famiglia perfetta che l'imprenditrice digitale ha sempre cercato di trasmettere sui suoi canali social. "La famiglia del Mulino Bianco", l'ha punzecchiata una utente e Chiara Ferragni, a quel punto, ha deciso di replicare: "Non esiste. Le famiglie sono belle anche nel non essere perfette". Una risposta che va decisamente contro ciò che i Ferragnez hanno comunicato sul web negli ultimi anni e che non ha lasciato indifferenti gli internauti. "Ma come?!?!? Ora la famiglia perfetta non esiste più?!", ha commentato una follower, scatenando un lungo botta e risposta con le assidue sostenitrici della Ferragni.

L'amicizia speciale con Silvio Campara

L'ultima polemica social però non distoglie l'attenzione dal più recente gossip che la vede protagonista. Il settimanale Chi, nel numero in edicola oggi, ha dedicato all'imprenditrice digitale la copertina per la sua "amicizia speciale" con il manager di Golden Goose, Silvio Campara. Secondo la rivista tra i due ci sarebbe un coinvolgimento sentimentale cominciato a giugno, dopo un incontro a Forte dei Marmi, è proseguito a colpi di sms e telefonate a distanza.

Campara, che è sposato e ha due figlie, è uno dei top manager della moda italiana e proprio dopo l'incontro con la Ferragni sarebbe entrato in crisi con la moglie. Al momento si tratta solo di pettegolezzi, ma tanto basta per infiammare l'estate della Ferragni lontana da Fedez