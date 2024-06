Fan in reggiseno al concerto di Vasco. Bufera per le inquadrature hot

Ascolta ora 00:00 00:00

Il concerto al Circo Massimo di Vasco Rossi andato in onda in prima serata su Rai1 ha fatto il pieno di ascolti ma anche di polemiche. A finire al centro delle critiche non è stato il rocker, bensì alcune inquadrature televisive, che hanno scatenato critiche e infiammato il web.

Tutto è nato dalla messa in onda di "Vasco Live Roma Circo Massimo XXII", il docufilm con le immagini del live e del backstage dei due concerti evento, che il Blasco ha tenuto a Roma a giugno 2022, trasmesso mercoledì 5 giugno in prima serata su Rai1. Due ore di musica nelle quali Vasco, davanti a 140mila spettatori, ha ripercorso la sua storia musicale tra vecchi e nuovi brani. Trattandosi di un documentario, le inquadrature hanno più volte indugiato sul backstage e anche sul vasto pubblico presente alle due serate evento e gli "inconvenienti" non sono mancati. Uno su tutti, però, ha sollevato critiche e indignato il popolo dei social network: le inquadrature delle fan in prima fila, molte delle quali a metà concerto erano rimaste in reggiseno.

Ai concerti di alcune band e artisti famosi non è inusuale assistere a scene simili e Vasco Rossi, nei suoi tanti concerti in giro per l'Italia, si è trovato più volte di fronte a schiere di fan urlanti rimaste in reggiseno per lui. Niente di scioccante, ma qualcuno ha comunque trovato di cattivo gusto le inquadrature e le critiche sul web si sono sprecate. "Le riprese sulle sgallettate in prima file in reggiseno me le sarei risparmiate, ma #Vasco avrà gradito", ha commentato un utente su X mentre un altro: "Dalla Rai ci si aspetta qualcosa di meglio che riprese su fan mezze nude in prima fila. Viste una volta anche basta". A finire nell'occhio del ciclone è stata la Rai, che ha curato l'evento con la Direzione Prime time e Direzione Cinema e Serie Tv in collaborazione con Rai Radio2, e impiegando ventisette telecamere per raccontare l'evento del rocker più amato della canzone italiana.

Niente a che vedere con quanto successo un anno fa a Salerno, quando una coppia di fan di Vasco si lasciò travolgere dalla passione durante il concerto del rocker di Zocca allo stadio Arecchi. La scena di sesso venne filmata da diversi spettatori presenti al live di Salerno e finì su TikTok, diventando virale.

A seguito delle numerose segnalazioni e a causa della violazione delle norme della piattaforma, il filmato venne rimosso ma la vicenda fece così scalpore da finire su tutti i siti di informazione e sui quotidiani locali.