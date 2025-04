La farfallina, il nonno morto. Belen manda in tilt Fazio: "Hai fatto una figura..."

Ascolta ora 00:00 00:00

Nella storia di Che tempo che fa sono diversi gli ospiti che hanno messo in difficoltà Fabio Fazio, ma Belen Rodriguez è riuscita addirittura a metterlo in imbarazzo in più di un'occasione durante l'ospitata di domenica 6 aprile. La showgirl argentina è arrivata in studio nella seconda parte della serata subito dopo Luciana Littizzetto e ha letteralmente sconvolto il conduttore con provocazioni, battute e persino una bacchettata per una gaffe sul nonno scomparso.

" Per me è un momento di cambiamenti" , ha esordito Belen subito dopo essersi accomodata sulla poltrona di fronte a Fabio Fazio. " E' un momento di cambiamenti. Sono single dopo venti anni, ho cambiato rete, ho cambiato taglio di capelli e ho anche compiuto 40 anni e sto molto bene", ha proseguito la showgirl. Poi è iniziato un balletto di provocazioni con il conduttore: " Se cambio sponda... te lo dirò". Fazio non ha colto subito l'ironica e l'argentina ha aggiunto: "Mi piace essere un po' provocatrice. Sono entrata in studio un po' frizzantina ".

La farfallina di Sanremo

Dopo l'introduzione Fazio ha mandato in onda il servizio sui momenti più importanti della carriera televisiva di Belen compresa la famosa discesa della scalinata del teatro Ariston a Sanremo, dove si vedeva il tatuaggio della farfallina sull'inguine. "Come dimenticarlo..." ha sospirato il conduttore e l'argentina lo ha messo in imbarazzo: " Chi se la dimentica... io no. La vedo tutti i giorni. Anche se volessi non me la dimenticherei. La saluto, la lavo, le faccio lo scrub, una maschera ogni tanto". A quel punto Fazio ha provato a sorvolare: "Va bene, andiamo avanti perché due di seguito non le reggo (riferito a Littizzetto)" . Così Belen si è alzata e, sporgendosi sul bancone, lo ha baciato sulla guancia.

La gaffe sul nonno morto

L'intervista è proseguita su toni scherzosi e l'argentina ha persino imitato Luciana Littizzetto, sedendosi sul bancone di Fazio. A proposito della nuova stagione di "Only Fun", il programma comico che conduce con iPampers su Nove, Belen Rodriguez ha poi spiegato di amare molto la comicità sottile: " Qualla con la battuta nascosta anche un po' l'humor pesante. Mi fanno ridere Bud Spencer e Terence Hill perché li guardava mio nonno ". A quel punto Fazio ha replicato: "Che ha la mia età, tra l'altro…". E la showgirl lo ha gelato: "In realtà è in cielo" . A poco è valso il tentativo di riprendersi del conduttore: " Beh poco ci manca ". Vista l'insistenza Belen lo ha bacchettato: " Dai hai fatto una figura tremenda.

Da te non me lo aspettavo! Dovevi mettere in conto che mio nonno poteva mancare. E' una questione delicata". Alla fine tutto si è risolto con qualche risata e le ultime domande dell'intervista, ma sui social ladi Fazio è diventata virale.