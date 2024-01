Federica Pellegrini è diventata mamma: è nata la piccola Matilde

Dopo alcuni giorni d'attesa anche Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono diventati genitori. A dare l'annuncio è stato lo stesso compagno dell'ex nuotatrice, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram il primo scatto di famiglia, accompagnato da un tenero messaggio. "2 giorni complicati... Finalmente sei arrivata!!! Grazie agli angeli che ci hanno accudito durante questo viaggio, Titty, Marcello, Giada, Alessandra, Massimo e a tutto il team dell’ospedale Sacro Cuore".

Nella foto si vedono Federica Pellegrini e Matteo Giunta, sorridenti ma visibilmente provati, con in braccio la loro piccola. I due hanno rivelato anche il nome, tenuto segreto fino alla nascita: Matilde. La bimba è nata alle 6.51 di stamani, mercoledì 3 gennaio.

Si è formata, dunque, una nuova famiglia. Federica Pellegrini e Matteo Giunta non vedevano l'ora di conoscere la loro prima figlia. Il parto, a detta dell'ex atleta, era previsto fra il 25 e il 31 di dicembre, ma evidentemente c'è stato qualche ritardo. Solo pochi giorni fa la coppia, ancora in attesa, aveva pubblicato alcuni scatti prima del grande evento. " Con calma, eh ", aveva ironizzato la Pellegrini.

Intervenuta durante un podcast di Mamma Dilettante 2, con Diletta Leotta, Federica Pellegrini aveva rivelato che sua madre sperava che la bimba nascesse il 30 dicembre, lo stesso giorno del suo compleanno. "Mio papà vorrebbe che la bimba nascesse nel 2024, l'anno olimpico" , aveva aggiunto. A quanto pare la piccola Matilde ha voluto accontentare il nonno. "Mi piacerebbe partorire nell'acqua, non tanto per quello che è scientificamente provato, ma proprio perché mi sentirei più a mio agio" , aveva poi confessato l'ex nuotatrice.

Gli auguri

Subito dopo l'annuncio della nascita sono arrivati tantissimi auguri per i neo genitori e per la neonata. A congratularsi con Federica Pellegrini e Matteo Giunta non soltanto il popolo del web, ma anche tanti amici e colleghi. " Che spettacolo ", ha scritto il campione olimpico Gianmarco Tamberi. " Congratulazioni !", è stato invece il messaggio di Luca Marin. A fare gli auguri anche la schermitrice Rossella Fiamingo e Massimiliano Rosolino.

" Congratulazioni e benvenuta ", è invece il commento di un utente. " Congratulazioni!!! Il nuovo anno non poteva che iniziare in modo migliore!!! Benvenuta Matilde!!! ", aggiunge un altro.