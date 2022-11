Federico Fashion Style in lacrime sui social: "Sto male"

Singhiozzi, lacrime, mani che tremano. Federico Lauri, il parrucchiere dei vip noto come Federico Fashion Style, è apparso così sul suo profilo Instagram. Distrutto e in preda a una forte crisi di pianto, il professionista si è abbandonato a un lungo e travolgente sfogo, nel quale ha accusato la ex compagna, Letizia, di avere raccontato bugie sul suo conto e di negargli la possibilità di parlare liberamente con la figlia Sophie: " Ho il cuore a pezzi ".

L'addio alla compagna e i gossip

Da giorni sul web circolano indiscrezioni sulle presunte bugie che Federico Lauri avrebbe raccontato negli anni, nascondendo una doppia vita. Il parrucchiere era legato a Letizia Porcu da diciassette anni e dal loro amore è nata la figlia Sophie, 12 anni. La coppia sembrava solida, ma poche settimane fa ha annunciato l'addio sui social network. " L'affetto rimarrà per sempre ", aveva detto Federico Fashion Style parlando di un addio consensuale e nel rispetto reciproco, ma il gossip ha smentito tutto. Il blogger Alessandro Rosica - vicino alla Porcu - ha rivelato che la coppia era in crisi da tempo e che Lauri aveva una doppia vita.

La smentita

Su Instagram, prima di esplodere in un pianto disperato, l'hair stylist ha raccontato la sua verità, ammettendo che l'amore tra lui e Letizia era finito tre anni fa: " Da tempo non c'era più amore. Lei era consapevole che era finita. Stavamo insieme per amore di nostra figlia e vivevamo sotto lo stesso tetto". Poi ha puntato il dito contro l'ex compagna di una vita: "Ti accorgi che le persone che hai vicino non sono quelle che pensavi". E poi ha smentito i pettegolezzi: "Vedo i servizi sulle mie bugie e la mia vita parallela... ma quale cazzo di vita parallela?! Dove sono le bugie!? La verità la conosce lei. Lei ha accettato di rimanere a casa e io non ho mai avuto una vita parallela. Quindi rispettate la vita delle persone, io non vado a ballare tutte le sere come fa lei. Io soffro ".

L'accusa all'ex e le lacrime