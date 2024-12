Fedez assente agli scatti per la copertina sanremese di TV Sorrisi e canzoni. Polemica social: "Dovrete Photoshopparlo"

Ascolta ora 00:00 00:00

La partecipazione di Fedez al festival di Sanremo continua a fare discutere. Dopo l'ospitata a Sarà Sanremo, che ha sollevato dubbi sul suo stato di salute, il rapper sta facendo nuovamente parlare di sé per l'assenza allo shooting fotografico per la realizzazione della copertina sanremese della rivista Tv Sorrisi e Canzoni. L'ex marito di Chiara Ferragni non era presente durante gli scatti che finiranno sulla cover ufficiale della rivista il prossimo 4 febbraio. A svelarlo è stato un video del backstage dello shooting che è stato pubblicato sulla pagina Instagram del settimanale.

Fedez assente allo shooting

Nel breve filmato, mandato in onda il 23 dicembre durante il programma di Antonella Clerici "La cena di Natale", si vedono i Big in gara al prossimo festival di Sanremo. Da Elodie a Giorgia fino a Tony Effe e Rkomi, i cantanti sono posizionati su una scalinata in attesa di scattare la foto per la copertina del numero, che anticiperà l'inizio della kermesse canora. Tra i volti degli artisti si nota, però, l'assenza di Fedez. Il cantante di Rozzano si trova all'estero a St. Barth, dove sta trascorrendo le festività, e rientrerà in Italia ad anno nuovo dopo che avrà festeggiato l'arrivo del 2025 insieme ai figli Leone e Vittoria, che lo raggiungeranno ai Caraibi. Proprio a causa delle vacanze natalizie trascorse all'estero il rapper sembra abbia dovuto dare forfait per il servizio di Tv Sorrisi e canzoni. Oltre a lui mancavano anche Francesco Gabbani, Lucio Corsi e Massimo Ranieri ma mentre l'assenza di questi ultimi è passata praticamente inosservata, l'assenza di Federico Lucia ha scatenato l'ennesima polemica sui social.

La polemica esplosa sui social

Sotto al post della pagina Instagram della rivista sono comparsi molti commenti critici nei confronti di Fedez. " Ok che io difendo Fedez e tutto... però vuoi andare al festival di Sanremo, ti prendono e te, te ne vai a Saint Barth invece di fare il "tuo lavoro" facendoti una foto con tutti gli altri? Io boh ...cioè lo trovo innanzitutto maleducato e incoerente ", ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: " Ma Fedez non c’è per Tony Effe? Non si è presentato e quindi dovrete photoshopparlo??". Come già accaduto negli anni passati con altri artisti, l'immagine di Fedez sarà aggiunta digitalmente ma questo non ha comunque gettato acqua sul fuoco della polemica soprattutto dopo la partecipazione di Fedez a Sarà Sanremo, la serata evento per la presentazione dei brani in gara a Sanremo 2025. Il rapper si era presentato al teatro del Casinò di Sanremo visibilmente confuso e molto serio facendo preoccupare i fan. Subito dopo l'ospitata l'ex marito di Chiara Ferragni aveva lasciato la città senza incontrare i giornalisti e i fan, passando da un'uscita secondaria a lui dedicata.

Il giorno successivo alla diretta, però, Fedez aveva rassicurato tutti parlando di problemi personali che lo avevano turbato prima dell'inizio di Sarà Sanremo. Nonostante ciò, l'assenza allo shooting della rivista ha riportato l'attenzione sul rapper.