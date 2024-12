Fedez con l'aria confusa sul palco, Conti lo accompagna nel backstage

Ascolta ora 00:00 00:00

I big di Sanremo 2025 hanno annunciato il titolo della propria canzone che porteranno sul palco dell'Ariston. Resta grande attesa per Fedez, che torna a esibirsi davanti al grande pubblico dopo i travagliati mesi che hanno riguardato la sua vita (a partire dalla fine della relazione con Chiara Ferragni). Ieri sera su Rai 1 ha comunicato che porterà in gara Battito, ma le immagini della sua presenza a favore di telecamere hanno scatenato sui social una serie di domande e preoccupazioni per il suo stato di salute.

Fedez è apparso come se fosse distratto e disorientato. Qualcuno ha fatto notare che aveva gli occhi leggermente gonfi. È stato di poche parole ed è stata evidente la differenza rispetto alle altre occasioni pubbliche, dove si mostra solare e partecipe. Invece ieri sera molti spettatori hanno avuto una sensazione strana nel vederlo in tv, come se qualcosa non andasse, e sui loro profili hanno fatto notare che si percepiva una sorta di disagio.

Una volta aver fatto il suo ingresso sul palco, Carlo Conti ha provato a coinvolgerlo in una conversazione proprio come aveva già fatto con gli altri cantanti in gara. Fedez però ha risposto a monosillabi. Il che ha destato più di qualche sospetto, visto che di solito non rinuncia alla sua parlantina. Si è limitato a pronunciare il titolo del brano, Battito, e il conduttore del Festival di Sanremo ha provato a introdurre il significato della canzone: " Ed è il battito del cuore, l'emozione, il battito della vita ". A quel punto il rapper ha preso parola e l'ha descritta come " una moltitudine di cose, una dicotomia tra quella che può essere una canzone d'amore dedicata a una donna, ma quella donna è personificata nella depressione ".

E non è passato inosservato il gesto finale di Conti che, al momento del congedo, gli ha indicato l'uscita e lo ha accompagnato fisicamente a lasciare il palco (anche se ha utilizzato la scusa di verificare se fosse arrivato il prossimo ospite). Quest'ultimo particolare ha dato ulteriore adito al mistero e sui social si sono moltiplicati i commenti. Poi Fedez su Instagram ha pubblicato una sua foto artistica in vista di Sanremo e ha scritto: " Solo io e la mia penna contro il resto del mondo ".

Fedez non sta bene per niente

pic.twitter.com/CdMb315pWb — Valentina R (@vale_russo83) December 18, 2024

Sotto il post non sono tardate ad arrivare diverse annotazioni da parte di utenti e fan: " Spero di sbagliarmi, ma non sembra stare bene.

Sul palco era evidente che non stava bene, mi è dispiaciuto molto vederlo così

Fedeee ma stai bene?

Ma stai bene? Rassicuraci, grazie

Eviterei offese e insulti, è un ragazzo e l'unica cosa da augurargli è di ritrovare la