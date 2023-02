Fedez assente alla Fashion Week: in "castigo" per non oscurare la Ferragni?

Qualcuno ci crede, altri no, ma quel che al momento è certo è che Fedez non compare più nelle storie di Chiara Ferragni e viceversa. Per qualunque persona comune, l'assenza dai social non dovrebbe rappresentare un indice fondamentale per l'esistenza di una crisi o di un problema, ma quando si ha a che fare con una coppia che ha basato la sua stessa esistenza su questo, allora il discorso cambia radicalmente. Certo, questo vuol dire anche che i due protagonisti possono facilmente manipolare l'opinione pubblica, ma non si può certo dire sia una novità, visto che è alla base del lavoro di un influencer. Quel che però sta stupendo i più è la completa mancanza di Fedez dai recenti eventi pubblici di sua moglie.

L'imprenditrice digitale ha iniziato la settimana della moda e gli eventi di questa lunga parentesi fashion di Milano sono una vetrina immancabile per lei e per tutti quelli come lei. È vero che Fedez non ha mai particolarmente amato questo genere di esibizione ma è altrettanto vero che da alcuni anni il rapper era costantemente presente al fianco di sua moglie, tanto che qualcuno aveva finanche storto il naso per l'improvviso imborghesimento del rapper di periferia. Griffato da testa a piedi con i capi delle maison più importanti, Fedez partecipava agli eventi e alle sfilate in prima fila insieme a sua moglie. Un atto d'amore secondo qualcuno, un obbligo di marketing secondo altri.

Ora che le voci di una crisi sembrano aprire ampi varchi nell'immagine di solidità di coppia che i due hanno cercato di costruire negli anni, Fedez latita. O meglio, sembra quasi essere stato messo in castigo dalla moglie e non è stato finora presente ad alcun evento al quale ha partecipato la sua metà. Sì, perché agli appuntamenti privati non è mancato di esserci, come dimostrano le foto che lo ritraggono al ristorante di Antonino Cannavacciuolo o a Palazzo Parigi, dove c'era nonostante sua moglie abbia in tutti i modi eliminato la sua presenza dalle foto di famiglia.

Per chi cerca la verità in questo dedalo di depistaggi, la strada da fare potrebbe essere ancora molto lunga e tortuosa. Se è davvero tutta una strategia di marketing per lanciare il podcast dei Ferragnez, allora bisognerà attendere mesi prima di venirne a capo. Se, invece, è tutto reale, biosgnerà comunque attendere: se alle coppie normali basta fare una valigia e andare altrove, qui ci sono imbalo interessi e contratti che non possono essere sciolti con l'impeto che sarebbe comprensibile in una qualunque rottura matrimoniale.