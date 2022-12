"Non raccontare str....". Fedez litiga con Dargen e poi scoppia in lacrime

Sono volate accuse e parolacce al tavolo dei giudici di X Factor. Nell'ultima puntata del talent di Sky Fedez e Dargen D'Amico hanno avuto un duro confronto sull'uscita di scena della band sostenuta dal rapper, gli Omini, che al ballottaggio hanno perso contro i Tropea.

Lo scontro si è consumato subito dopo l'eliminazione dei tre ragazzi seguiti da Fedez. Il rapper ha manifestato il suo disappunto quando Rkomi, con il suo voto, ha decretato l'uscita dal talent del gruppo musicale. Le telecamere non hanno ripreso la sfuriata di Fedez, ma i microfoni rimasti aperti hanno catturato alcune imprecazioni a sottolineare la contrarietà del giudice all'eliminazione dei suoi ragazzi.

Lo scontro tra i giudici

La lite vera e propria con Dargen D'Amico è avvenuta nel post puntata all'interno di Hot Factor, l'appendice al programma condotta da Paola Di Benedetto per commentare la serata. La conduttrice ha chiesto ai giudici il motivo del mancato utilizzo del "tilt" (che consente al pubblico da casa di decidere chi eliminare quando il verdetto dei giudici è in parità) e Dargen è stato il primo a spiegare le sue ragioni. " Non l'ho mai chiesto nemmeno quando c'erano i miei a rischio eliminazione, io preferisco che siano i giudici - cioè chi fa questo programma - a decidere ", ha spiegato il giudice, elogiando i Tropea (gli altri candidati all'eliminazione) che lui ha salvato.

A quel punto Fedez si è innervosito: " Non sono d’accordo, più volte è stato chiesto il tilt ora sembra che nessuno lo abbia mai chiesto ". La discussione si è subito accesa e il rapper è tornato a dire la sua: " A mio modestissimo parere a un passo dalla finale deve decidere il pubblico" . Dargen ha precisato che il pubblico aveva deciso chi mandare a rischio eliminazione e i Tropea e gli Omini erano stati i meno votati dal pubblico nella semifinale. E Fedez è sbottato: " No, il pubblico non ha deciso un cazzo, non ha deciso una beata minchia. Ti avevo detto che, se volevi andare al tilt, dovevi eliminare i Tropea perché Mirko eliminava gli Omini e mi ha detto di sì. E invece... Io vengo definito 'fine stratega' e alla fine me la sono presa in quel posto. Mi girano i coglioni ".

La replica di Ambra