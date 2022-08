Fedez torna a parlare della malattia: "Mi mancano diversi organi ma sto bene"

Il 22 marzo scorso Fedez si sottoponeva a un delicato intervento chirurgico per rimuovere un raro tumore endocrino al pancreas. Oggi, a distanza di cinque mesi, attraverso un video su Instagram il rapper ha raccontato come è cambiata la sua vita e quali sono le sua attuali condizioni di salute.

Il marito di Chiara Ferragni ha scelto di rispondere alle curiosità dei propri fan sulla popolare piattaforma social, dove condivide quotidianamente foto e video delle sue giornate. E non si è sottratto neppure alle domande sulle sue condizioni di salute dopo la rimozione del tumore. Fedez si è detto fortunato, rispetto ad altri pazienti colpiti dalla stessa malattia, per non avere sviluppato il diabete, uno degli effetti collaterali dovuti alla rimozione multiorgano: " Fortunatamente non mi è venuto il diabete. Devo però sempre controllare la glicemia e stare attento all’alimentazione, non posso più fare il pazzerello con i cibi e l’alcol ".

Nel raccontare gli ultimi mesi vissuti dopo il dramma, il rapper ha svelato di dovere affrontare difficoltà quotidiane a causa della rimozione del tumore: " Mi mancano diversi organi e un pezzo di intestino, per questo ogni volta che vado al bagno è una festa. Ma quel che più conta è che ora vada tutto per il meglio. Sto bene, a settembre ho delle visite di controllo, ma sto molto bene e spero di stare bene a lungo" . Nell’intervento chirurgico di sei ore al quale Fedez si è sottoposto a marzo presso l’ospedale San Raffaele di Milano, infatti, gli sono stati asportati duodeno, cistifellea, pancreas e un pezzo di intestino, ma questo gli ha garantito un'aspettativa di vita più lunga rispetto alle statistiche al momento della diagnosi.

Nel rispondere ai follower Fedez ha colto anche l'occasione per tornare a parlare del video estremo girato sul punto più alto di Ibiza. Il post condiviso su Instagram da lui e dalla Ferragni lo ha fatto finire al centro delle critiche - comprese quelle della suocera Marina Di Guardo - ma il cantante si è "smarcato" dalla polemica, sminuendo l'accaduto e andando contro anche ai suoi fan.