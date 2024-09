Fedez, la copertina di "Allucinazione collettiva" e la serie tv: l'accusa di plagio

Ascolta ora 00:00 00:00

Da giorni il testo dell'ultima canzone di Fedez, "Allucinazione collettiva", sta facendo discutere. Le rime al vetriolo scritte contro l'ex moglie Chiara Ferragni descrivono una favola trasformatasi in incubo con tentati suicidi, verità mai dette e accuse pesantissime. C'è chi, però, oltre all'analisi del testo si è concentrato sulla copertina del singolo che Fedez ha pubblicato a margine del dissing con Tony Effe: una cover che ha il sapore del dejà vu.

Per dare maggiore potenza all'ultimo brano Fedez ha scelto di utilizzare un'immagine forte per la cover di "Allucinazione collettiva". Ma la suggestiva figura di un corpo nudo, che sembra essere quello di Fedez, accovacciato su sé stesso a formare un teschio con la bocca spalancata, non è un'immagine inedita. La stessa identica fotografia venne utilizzata per la prima volta per la copertina della prima stagione della serie horror Penny Dreadful, una serie televisiva statunitense creata da John Logan e uscita nel 2014.

I dettagli della cover

I dettagli non lasciano dubbi sulla scopiazzatura. Stessa tonalità di colori cubi in bianco e nero e stesso corpo al centro dell'immagine accovacciato a formare una sorta di teschio. Cambiano solo i dettagli sul corpo. Nella cover di Penny Dreadful spiccano alcune cicatrici, nella copertina di "Allucinazione collettiva", si notano i tatuaggi di Fedez. Se Federico Lucia ha acquistato i diritti per lo sfruttamento dell'immagine non è chiaro, ma questo non lo ha messo al riparo dalle critiche, che ben presto si sono accumulate sotto al post Instagram del suo ultimo brano.

Le critiche sui social network

In molti, infatti, si sono accorti del possibile plagio: "Copiato pari pari dalla locandina di Penny Dreadful. Hanno aggiunto solo i tatuaggi", "La copertina è copiata (indegnamente) da una delle serie tv più belle e inarrivabili di sempre: Penny Dreadful". " Di al fotografo che è cheap copiare dalle locandine delle serie tv #pennydreadful docet" , ha commentato invece un altro utente.

Ma non hai grafici con della fantasia? È para para la locandina di una serie tv denominata Penny Dreadful, boh!?", "Ma almeno l'hai visto penny dreadful visto che hai copiato la locandina?".

Sotto al post Instagram sono decine iche mettono Fedez e il suo staff nel mirino: "Ma il rapper sembra essere più concentrato sui numeri che la canzone sta facendo in rete.