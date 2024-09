Tony Effe risponde a Fedez, il giallo dell'audio e lo strip club. Ferragni: "Lasciate stare i miei figli"

Ascolta ora 00:00 00:00

Un nuovo capito della saga "Fedez contro Tony Effe (e viceversa)" si è appena aperto. Dopo il dissing scoppiato negli scorsi giorni - che ha visto scontrarsi i due rapper sui social network - la diatriba si è spostata sul terreno musicale. Fedez ha pubblicato un brano contro il collega dal titolo "L'infanzia difficile di un benestante", mettendo in rima accuse durissime e sfottò nei confronti di Tony. Il testo sembrava avere messo fine allo scontro accesosi con il brano rap scritto da Effe poche settimane fa per il Red Bull 64 Bars, nel quale il trapper romano c'era andato giù pesante con Federico Lucia. Invece il dissing è proseguito e in mezzo sono finiti anche Chiara Ferragni e i suoi figli.

La risposta di Tony Effe a Fedez

Tony Effe non ha atteso neanche ventiquattro ore per replicare a Fedez e lo ha fatto pungendo l'ex amico nei suoi affetti più cari. Nel testo, che Effe ha chiamato in modo provocatorio "Chiara", il trapper colpisce duro Federico: " Non si lascia una mamma sola, lei ti è rimasta accanto nella malattia e quando aveva bisogno tu sei scappato via", "Hai fatto i figli solo per postarli, chissà che penseranno quando saranno grandi. Fai schifo, sei una vergogna, "La prossima figlia devi chiamarla sconfitta", "Non assomigli a tuo figlio, l’hai chiamato Leone, ma sei un coniglio ". Un colpo basso che è proseguito con una rivelazione sui vizi di Fedez: " Eravamo insieme quella sera e la cocaina ti piaceva ". Poi i riferimenti alla bisessualità di Federico Lucia e agli "amici" Lele Mora e Fabrizio Corona. Parole e frasi pungenti che non hanno lasciato indifferente né Fedez né Chiara Ferragni.

La presa di posizione di Chiara Ferragni

L'imprenditrice digitale è stata la prima a manifestare tutto il suo disappunto per essere stata tirata in mezzo al dissing e su Instagram ha tuonato: "Fate quello che volete, ma lasciate tutti in pace. Me e i miei figli, grazie ". Poi è stata la volta dell'ex marito, che ha accusato Tony Effe di essere un uomo senza valori per avere toccato i suoi figli: " Piccolo gangsta, non ti hanno insegnato in strada che i bambini non si toccano? Scarso nel rap, scarso di valori". Nessun accenno invece alla parte del brano di Tony Effe dove si sente un audio, originale ma modificato per non riconoscere la voce, in cui Fedez viene accusato di avere " cercato di comprare streaming" . Per molti la voce nel vocale sarebbe quella di Chiara Ferragni, ma si tratta solo di supposizioni.

La storia dello strip club a Los Angeles

Di fatto tra i due rapper è in corso una vera e propria faida, eppure fino a pochi mesi fa Fedez e Tony Effe erano amici, anzi "fratelli", come aveva specificato il trapper romano durante una video intervista a Esse Magazine. Nella stessa occasione, Tony aveva raccontato di un episodio singolare accaduto nel 2018, quando i Ferragnez ancora vivevano tra l'Italia e Los Angeles. " Una notte eravamo a Los Angeles, eravamo lì perché dovevamo fare il video di British, stavamo con Fedez e Chiara. Fedez fa tipo: 'Andiamo in questo club di strip'. Andiamo in questo club e c'erano tutti gli uomini che tiravano i soldi alle donne, che erano sul palco. Io mi sono guardato con Chiara, cioè tipo 'ma che cafoni, non si fa così'", raccontava Effe mesi fa.

C'era Fedez che c'aveva un po' di soldi da lanciare, arrivo io con un pacco grosso di banconote da un dollaro e Chiara dice a Fedez: 'Ma ne hai cambiati così pochi?'. Quindi è andato a prenderne altri. Io mi ricordo che loro li accartocciavano e Fedez faceva dai 'chi prende la fi*a tipo vince una cosa'"

Di quella notte di sei anni fa, Tony ricordava bene l'euforia di Fedez: ". Un ricordo che oggi torna come un boomerang a inasprire lo scontro.