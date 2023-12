Fedez denuncia l'hater di Leone. Ma scoppia la polemica

Lo aveva annunciato via social e alla fine Fedez è stato di parola. Dopo aver individuato l'autore del messaggio contro il figlio Leone, ha provveduto a denunciarlo e lo ha raccontato sui social. "Una promessa è una promessa ", ha scritto il marito di Chiara Ferragni nell'ultimo post.

Cosa è accaduto

Tutto è partito dal match che ha visto affrontarsi a San Siro il Milan e il Frosinone. In quell'occasione, il piccolo Leone Lucia Ferragni ha accompagnato in campo, insieme ad altri bambini, i calciatori. Nello specifico, Leone era al fianco del calciatore rossonero Theo Hernandez. Fedez aveva mostrato orgoglioso il figlio, in tenuta da calcio, scendere in campo insieme ai suoi beniamini, ma il suo post aveva subito innescato un'accesa polemica. Alcuni avevano, infatti, criticato il rapper per aver esposto, per l'ennesima volta, il bambino. Altri ancora avevano parlato di favoritismo: " Tutti i bambini sognano di entrare in campo con i propri beniamini ma evidentemente è un privilegio riservato solo a gente come voi" .

Fra i tanti messaggi degli hater, ce n'era uno più sconcertanti degli altri. Postando la foto di Leone con Theo Hernandez, qualcuno aveva infatti domandato: "Avete un solo proiettile: chi colpite?". Il post aveva fatto andare su tutte le furie Fedez che aveva subito replicato: "Sono senza parole. Sono perfettamente cosciente del fatto che ci sia un giro di tifosi su Twitter che si divertono a fare battute sul muo tumore al pancreas, ad augurarmi la morte. Continuate pure a farlo perché non me ne frega un ca**o. Però nel momento in cui toccate i miei figli, allora lì avete un problema ragazzi, avete un problema bello grande. Ve ne accorgerete, non vi preoccupate. Vi posterò nome e cognome di questa persona e di tutti gli altri che hanno risposto che sparerebbero a mio figlio".

La denuncia e le polemiche

In queste ore è arrivata la denuncia, come confermato proprio da Fedez, che ha mostrato su Instagram e su X il documento in questione. Della vicenda non sappiamo molto altro, anche se pare che l'autore del messaggio su Leone si sia cancellato da X.