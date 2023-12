Minacce al piccolo Leone dopo Milan-Frosinone. Fedez: "Avete un problema, ve ne accorgerete"

Il piccolo Leone Lucia Ferragni preso di mira dagli hater sui social dopo l'ultima partita Milan-Frosinone, che ha visto il figlio maggiore di Chiara Ferragni e Fedez accompagnare in campo il giocatore rossonero Theo Hernandez. La presenza di Leone sul campo di San Siro ha suscitato forti polemiche, e non solo da parte di chi ha accusato per l'ennesima volta i genitori di stare esponendo fin troppo il bambino.

In questa occasione, infatti, sono stati tanti anche i commenti pregni di odio di chi ha interpretato l'accaduto come l'ennesimo esempio di favoritismo nei confronti di chi ha maggiori possibilità rispetto agli altri. Qualcuno, purtroppo, non ha lesinato neppure minacce. Minacce rivolte contro un bambino.

Furia di Fedez

Non tutti condividono le idee e lo stile di vita dei Ferragnez, ma quando si parla di bambini si attraversa un limite assoluto. Dopo aver letto certi commenti astiosi nei confronti del figlio, Fedez è immediatemente intervenuto per tracciare una linea netta: chi ha minacciato Leone sarà rintracciato e denunciato.

Dopo la partita Milan-Frosinone, sui social ha cominciato a girare un'immagine di Leone in compagnia di Theo Hernandez, poco prima della partita. "Avete un solo proiettile chi colpite?" , è la domanda choc che accompagna la foto.

Da padre, Fedez ha ribattuto duramente. "Sono senza parole. Sono perfettamente cosciente del fatto che ci sia un giro di tifosi su Twitter che si divertono a fare battute sul mio tumore al pancreas, ad augurarmi la morte… continuate pure a farlo perché non me ne frega un ca…o" , ha dichiarato il rapper. " Però nel momento in cui toccate i miei figli, allora lì avete un problema ragazzi, avete un problema bello grande. Ve ne accorgerete, non vi preoccupate. Vi posterò nome e cognome di questa persona e di tutti gli altri che hanno risposto che sparerebbero a mio figlio ", ha aggiunto.

Leone in campo a San Siro

Fedez era stato molto orgoglio di mostrare il suo bambino scendere in campo a San Siro insieme ai giocatori del Milan e a tanti altri bimbi. Gli scatti, postati dal rapper sul proprio profilo Instagram avevano però suscitato fin da subito malumori.