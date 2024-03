Fedez e la casa nuovi per i suoi "amori", Dayane con De Martino, Belen lontana dai gossip

I gossip più pungenti della settimana vedono protagonisti l'immancabile Fedez (in versione papà single), Stefano De Martino e Dayane Mello (gatta ci cova), Belen e l'aut aut della nuova manager (stop ai gossip) e l'ultima confessione di Tommaso Zorzi

Nuova casa e frecciate a Chiara Ferragni: le ultime su Fedez

Fedez ha detto ciao a mamma e papà e ha trovato un'altra casa, dove vivere la sua nuova condizione di padre separato e single. Il trasloco è già cominciato (e qualche indizio il rapper lo ha lasciato trapelare sui social network) ma a dare il suo indirizzo definitivo è stato il settimanale Oggi. Secondo la rivista Federico Lucia si è trasferito in un appartamento di ben 400 metri quadrati in piazza Castello poco distante da City Life, dove risiedono Chiara e i figli Leone e Vittoria. Un passaggio obbligato per rimanere vicino ai due bambini ma lontano abbastanza dall'ex moglie per potersi rifare una vita. "Il posto giusto in cui accogliere e vivermi i veri e unici amori della mia vita: Leo e Vittoria", avrebbe detto Fedez, che non si è risparmiato una sonora stoccata all'ex moglie: "Sono loro il carburante del mio benessere e il mio senso di vita". Ed è subito Ferragn(ex).

La nuova fiamma di Stefano De Martino? Dayane Mello

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano... La citazione sembra calzare a pennello per l'ultimo gossip che vede protagonista Stefano De Martino. I più pettegoli sostengono che l'ex ballerino di Amici, oggi conduttore a pieno titolo, abbia una nuova fiamma a scaldargli il cuore e il nome - Dayane Mello - non è nuovo accostato al suo. Nel 2017 (in una delle tante pause tra Belen e Stefano) la brasiliana frequentò De Martino per alcuni mesi, ma poi il flirt terminò. Sette anni dopo Dayane e Stefano avrebbero preso a frequentarsi nuovamente. Gli indizi sono due. Il primo lo ha fornito il giornalista Gabriele Parpiglia. "Pare che lui adesso abbia un nuovo flirt e la ragazza in questione è Dayane", ha dichiarato Parpiglia in diretta su Rtl 102.5. Il secondo, lo ha dato la diretta interessata. Pochi giorni fa la modella sudamericana ha rivelato che sta frequentando una persona conosciuta tempo fa, che ha un figlio. Tutti indizi che ricondurrebbero al bel Stefano. Fioriranno le rose?

Zorzi: "Stanzani? Ho sbagliato ma ho un nuovo amore"

Tommaso Zorzi è pronto a tornare in tv come giudice di "Cortesie per gli ospiti" su Real Time, ma nella sua vita c'è un'altra novità. Un nuovo amore. Lo ha confessato nell'ultima intervista rilasciata a Vanity Fair, dove ha ammesso di essere innamorato da alcuni mesi ma il nome del fortunato rimane top secret. "Non dirò nomi, cose e il resto. Non serve", si è limitato a dire, deludendo gossippari e curiosi. Il nome del suo ex, Tommaso Stanzani, invece è più che noto e di lui Zorzi ha voluto parlare nell'intervista quasi scusandosi. Infatti, l'addio sarebbe arrivato per colpa sua. "Non è successo un fatto eclatante, ma senz'altro non mi sono comportato bene con Tommaso perché ero completamente assorbito da me stesso", ha dichiarato l'ex gieffino, proseguendo: "Tendevo a non interpellarlo e a prendere io le decisioni, che si andasse a Cortina nel weekend o che si cambiasse il divano in salotto. Sono un pochino narcisista, è evidente". Palese.

L'amore segreto di Belen, l'aut aut della manager

Bruno Cerella? È già un ricordo lontano. Secondo i beneinformati Belen Rodriguez avrebbe già un altro amore, ma questa volta si starebbe sforzando di tenerlo ben nascosto. Il motivo? Questione di contratti. A dirlo è la blogger ed esperta di gossip Deianira Marzano, la quale ha condiviso con i suoi follower l'ultima soffiata sull'argentina. "Bruno Cerella non è più nel suo radar, l'ha salutato. Ha un amore segreto. Solo che deve tenere tutto nascosto e muoversi con discrezione. Ha una nuova manager che le vieta di fare troppo gossip", ha rivelato una fonte anonima della Marzano e la notizia è diventata virale in rete. Sul piatto ci sarebbero alcuni contratti in via di definizione (come la partecipazione a Ballando con le stelle) e Belen e la sua manager starebbero cercando di mettere un freno ai pettegolezzi.

Ardua impresa.