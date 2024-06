"Erano insieme". Quella voce social sui Ferragnez nel video di Fedez

Quella che sta per cominciare è la prima estate da separati per Fedez e Chiara Ferragni. Il rapper e l'influencer sembrano avere ormai preso strade diverse ognuno con i propri progetti e le proprie compagnie di amicizie. Eppure nell'ultimo weekend le loro strade si sono incrociate nuovamente, complice un weekend trascorso nello stesso esclusivo luogo, Forte dei Marmi. Secondo i bene informati i due si sarebbero ben guardati dal frequentare gli stessi posti, ma le foto condivise sui social network e un video, in particolare, pubblicato da Fedez nelle storie del suo profilo Instagram hanno scatenato gli utenti del web: "Erano insieme".

Cosa è successo a Forte dei Marmi

La prima a far sapere di essere sbarcata in Versilia per il primo weekend di mare è stata Chiara Ferragni. Sulla sua pagina social l'imprenditrice digitale ha pubblicato molte foto e diversi video del suo weekend a Forte dei Marmi tra pranzi in spiaggia, passeggiate in centro in sella a una bici e shopping di lusso. Federico Lucia è invece arrivato al Forte sabato con il solito seguito con il quale si fa vedere in giro da settimane primo tra tutti l'imprenditore Leonardo Del Vecchio. Ai fan più attenti, però, non sono sfuggiti alcuni dettagli che hanno fatto presupporre che i due ex coniugi si siano incrociati durante il soggiorno in Versilia. Del resto, i vip che arrivano al Forte frequentano tutti gli stessi posti. Come se questo non bastasse, Fedez aveva con sè i figli Leone e Vittoria ed è difficile credere che mamma Chiara abbia ignorato la loro presenza visto che si trovavano nello stesso luogo.

Il video e la reazione degli utenti

Tra le tante congetture, però, c'è un dettaglio che confermerebbe che Fedez e Chiara Ferragni si sono incontrati in Versilia e avrebbero addirittura cenato insieme. Il rapper ha condiviso nelle storie del suo account Instagram un breve video della cena, alla quale ha partecipato sabato sera. Una lunga tavolata di ospiti dove non si intravedevano volti familiari, ma una voce conosciuta si è sentita in sottofondo o molti fan hanno creduto che quella fosse la voce di Chiara Ferragni. Così il popolo dei social si è scatenato. "E' chiaramente la voce della Ferragni quella che si sente nel video", ha scritto un'utente su Twitter, mentre un'altra follower ha aggiunto: "Se non è la voce di Chiara allora ha trovato un'altra con la stessa identica voce".

La domanda che si rincorre da ore sul web è: si tratta di una casualità o i due si sono davvero? I fan sperano ancora in una riconciliazione, ma se il video avesse un fondamento di verità si potrebbe anche parlare dell'ennesima strategia messa in atto dai Ferragnez.