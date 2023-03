Il matrimonio, il brand: cosa succede tra Fedez e la Ferragni

I Ferragnez sono in crisi? Probabilmente no, anzi, quasi sicuramente non lo sono nel senso che si intende universalmente. La coppia non sembra essersi mai realmente divisa, come dimostrano le foto che circolano dei due, insieme, fin dai giorni immediatamente successivi al festival di Sanremo. Eppure, che qualcosa si sia rotto, tra loro, sembra essere evidente agli occhi di tutti. La kermesse al teatro Ariston diventa quasi uno spartiacque tra un prima e un dopo nella vita, almeno quella pubblica, dei Ferragnez.

Partiamo da Chiara Ferragni. A ben vedere, la vita pubblica dell'influencer non sembra aver subito qualche forma di ripercussione dal tornado mediatico che ha investito la sua famiglia. Schiena dritta e sorriso d'ordinanza, Ferragni ha presenziato regolarmente a tutti gli appuntamenti della Milano fashion week, è andata a Parigi, continua il lavoro in ufficio con il suo team, non si fa mancare le cene con le amiche e gli amici di sempre. Si mostra con i bambini, esibisce i suoi look e continua a promuovere i capi del suo brand. Chiara Ferragni è, semplicemente, Chiara Ferragni e continua a esserlo a prescindere da tutto il resto che le ruota intorno. C'è solo una differenza rispetto al pre-Sanremo: nelle sue storie e nei suoi post manca il marito. Agli eventi non c'era, magari alle cene private c'è, ma lo tiene rigorosamente nascosto. È come se avesse iniziato una nuova narrazione di sé stessa, che supera quella della coppia e torna a essere singola.

Passiamo a Fedez. Nel rapper il cambiamento tra il prima e il dopo non solo è evidente ma, per alcuni, è addirittura preoccupante. A lui, il palco del teatro Ariston, ha fatto un effetto molto particolare. In modo incomprensibile, infatti, subito dopo il Festival Fedez ha iniziato a mostrarsi rabbioso, carico di rancore. O meglio, è apparso così nelle poche sortite social, fatte solo per sputare rabbia contro Mario Giordano e Selvaggia Lucarelli. Il rapper, al contrario di sua moglie, si è eclissato e quei pochi secondi di sé che ha mostrato al pubblico, al di là della balbuzie, hanno lasciato trapelare una sorta di involuzione emotiva di Fedez, tornato a essere quel ragazzino strafottente che sembrava aver lasciato il posto al padre di famiglia, non proprio diplomatico ma almeno capace di capire come comportarsi.

I comportamenti diametralmente opposti mettono a nudo la fragilità di quella coppia, nata su un modello di business, che ora mostra tutte le sue difficoltà. Forse, appunto, non è crisi matrimoniale nel senso stretto della coppia: forse è più corretto parlare di crisi del brand, per usare una metafora, all'interno di una coppia che all'esterno ha sempre cercato di mostrarsi come quella del Mulino bianco, costruendo così gran parte della sua fortuna e il suo marchio.