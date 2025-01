Fedez con la flebo al braccio a Capodanno: il rapper rispolvera il vecchio trend del vitamin drip

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovo anno vecchie mode per Fedez. Il rapper è tornato a fare parlare di sé per alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram nella notte di San Silvestro, nelle quali si è mostrato con la flebo al braccio. Per lui nessun problema di salute, come era accaduto negli scorsi mesi, piuttosto il desiderio di seguire una delle tante mode che da tempo spopola tra i vip.

Cos'è il vitamin drip

Correva l'anno 2023 e tra i personaggi famosi dilagava l'ultima tendenza in fatto di bellezza: il vitamin drip, più semplicemente flebo in vena a base di booster di vitamine e minerali. Durante l'estate di quell'anno furono tanti i vip a mostrarsi con gli aghi nelle vene intenti a iniettarsi dosi massicce di vitamine per ringiovanire la pelle e dare nuova energia all'organismo. Un rituale tuttora seguito da personaggi come Melissa Satta e Michelle Hunziker, che anche di recente hanno mostrato la loro routine a base di flebo di vitamine su Instagram, in grado di rinforzare il sistema immunitario, aumentare i livelli di energia riducendo l'affaticamento ma anche di depurare l'organismo.

Fedez con la flebo a Capodanno

Due anni dopo la tendenza è stata rispolverata da Fedez che, dalle calde spiagge di Saint Barth, dove ha trascorso Natale e Capodanno, si è fatto immortalare con la flebo al braccio mentre si sottoponeva a un'infusione di vitamine insieme ad alcuni amici. " Un po' di vitamine prima dei festeggiamenti perché sembriamo giovani ma siamo anziani ", ha detto il rapper di Rozzano nelle storie del suo account Instagram, riprendendosi con il cellulare mentre si faceva la flebo di vitamine poche ore prima della mezzanotte del 31 dicembre. Federico Lucia ha pubblicato numerosi scatti e video del suo vitamin drip, salutando il 2024 in modo ironico. Visti i trascorsi medici del rapper le sue storie hanno fatto ben presto il giro del web scatenando critiche, accendendo discussioni ma comunque facendo parlare di lui.

Il messaggio sul 2025

Dopo avere dato il benvenuto all'anno nuovo festeggiando insieme agli amici in un locale di Saint Barth, Fedez è tornato sui social per parlare del 2025 e di ciò che potrebbe attenderlo dopo gli ultimi difficili anni. Nell'ironizzare sul nuovo anno, il rapper ha citato anche Selvaggia Lucarelli: " Allora ragazzi: 2022 tumore al pancreas, 2023 problemi con gli psicofarmaci, 2024 un fantastico divorzio.

Io non so cosa mi aspetterà nel 2025, ma so che c'è una solanella mia vita: che Selvaggia Lucarelli sarà sempre al mio fianco". Poi su TikTok ha condiviso un video con altre opzioni sul suo 2025: "Rissa all'Ariston, arrestano mia nonna, dissing con Gerry Scotti".