Fedez, il compleanno in sordina: il silenzio social, la separazione e l'interrogatorio saltato

Oggi Fedez compie 35 anni. Un anno fa festeggiava il suo compleanno insieme alla moglie Chiara Ferragni e ai figli Leone e Vittoria con due torte, una cena in famiglia e il concerto dei Blink 182 in un clima di ritrovata serenità dopo le due emorragie, che lo avevano fatto finire in ospedale. Dodici mesi dopo Fedez si ritrova a festeggiare da solo con una separazione in corso e qualche grana in più dovuta all'arresto di tre suoi amici indagati nell'ambito dell'inchiesta della procura di Milano sulle curve di Milan e Inter. Uno scenario decisamente meno felice di quanto si sarebbe mai aspettato; forse per questo il rapper si è chiuso nel silenzio, allontanandosi anche dai social network.

La preoccupazione dei fan

Da giorni Fedez non compare su Instagram e l'assenza non è passata inosservata, tanto che alcuni follower hanno chiesto sue notizie nei commenti all'ultimo post pubblicato nel feed. "Che fine hai fatto??? Manchi, anche Silvio ci manca...spero che tu stia bene" , ha scritto un'utente, mentre un altro ha espresso timori sulle sue condizioni di salute: "Non sta facendo storie delle sue giornate. Speriamo non stia a male". Una sorta di spiegazione è arrivata da un'altra fan, che ha ipotizzato: " Ha perso amici finiti in carcere, separazione insomma non è un periodo sereno, il silenzio è salutare ogni tanto". Ma nessuno di loro ha ricevuto risposta.

Il mancato interrogatorio

La questione ultrà è delicata. Secondo le ultime indiscrezioni Fedez sarebbe stato convocato sabato 5 ottobre per essere sentito nell'inchiesta milanese sulle curve di San Siro ma poi, a seguito di un colloquio avvenuto tra gli inquirenti e gli avvocati del rapper di Rozzano, l'interrogatorio sarebbe stato annullato e non è chiaro, al momento, se verrà fatto in seguito. I Pm avrebbero convocato Fedez per chiarimenti sul procedimento connesso al caso delle curve, quello relativo all'aggressione ai danni di Cristiano Iovino, a cui avrebbero preso parte alcuni ultrà della curva sud milanista vicini al cantante e lo stesso rapper. Le telecamere di videosorveglianza della zona, dove lo scorso aprile si consumò il pestaggio, ripresero Federico Lucia, collocandolo di fatto sulla scena dell'aggressione. La procura di Milano avrebbe scelto di non procedere con l'interrogatorio al cantante di Rozzano non tanto perché Fedez avesse deciso di non rispondere quanto per sopraggiunte ulteriori esigenze investigative. Da qui l'accordo tra inquirenti e difesa sull'annullamento dell'interrogatorio.

La separazione da Chiara Ferragni

Come se tutto questo non bastasse Federico Lucia e Chiara Ferragni sono nel bel mezzo della seperazione e l'accordo sembra ancora lontano. Un anno fa, in occasione del compleanno del rapper, l'influencer scriveva sui social: "Grazie per aver costruito una famiglia con me, grazie per essere sempre al mio fianco, nei momenti belli e in quelli brutti. Ti amo, buon compleanno" . Oggi la coppia è al centro di uno scontro.

inverificate illazioni relative a trattative riservate tutt’ora in essere fra le parti, coperte da segreto e non divulgabili”

Sebbene negli scorsi giorni si fosse parlato di un'intesa pacifica tra i due ex coniugi su mantenimento e affidamento, l'avvocato di Chiara Ferragni - Daniela Missaglia - ha fatto sapere che si tratta solo di "e che le trattative sono ancora in corso.