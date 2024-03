La diffida, il nuovo podcast e il tapiro: cosa succede a Fedez

Come se i gossip e i guai coniugali non bastassero, nelle ultime ore il nome di Fedez circola in rete per più di una notizia. La prima riguarda la diffida che il rapper ha ricevuto a seguito della messa in onda della penultima puntata di Muschio Selvaggio.

Fedez diffidato per Muschio Selvaggio

L'episodio dal titolo "Zodiaco e il Mostro di Firenze" è uno degli ultimi firmati da Fedez e Mr Marra e ha scatenato la polemica per la teoria trattata, cioè che i due serial killer siano la stessa persona. "Non potevamo che chiudere in bellezza con una bella diffida. Questa puntata ci è costata una diffida, giusta, giustissima perché uno quando se lo merita lo deve dire", ha fatto sapere Federico Lucia attraverso le storie del suo profilo Instagram, cercando di fare chiarezza: "Ovviamente la puntata si basa su teorie, non abbiamo alcun tipo di certezze. Per favore non mi querelate".

Un nuovo tapiro per Fedez

Vista la portata della notizia Valerio Staffelli si è messo sulle tracce del rapper per consegnargli l'ennesimo tapiro d'Oro. Striscia la notizia ha assegnato l'ambito riconoscimento dedicato agli attapirati a Fedez non solo per la diffida, ma anche e soprattutto per la questione Muschio Selvaggio, il podcast che Fedez ha deciso di lasciare al suo ex socio, e per la separazione da Chiara Ferragni. Quando Staffelli ha chiesto al cantante se la colpa dell'addio al podcast sia di Luis Sal, Fedez ha replicato: "Non mi piace additare colpevoli. È una situazione spiacevole perché era un bel podcast. Era un bel progetto, lo porterò avanti in altro modo". Quindi le voci su un possibile ritorno di Luis Sal alla guida di Muschio Selvaggio, circolate nelle scorse ore, si sono rivelate fondate.

Le parole su Ferragni e De Panicis

Sulle presunte voci per cui la rottura con Chiara Ferragni sarebbe solo una strategia per salvaguardare le loro aziende, invece, Federico Lucia ha risposto come già aveva fatto con l'inviato di Pomeriggio 5, Michelle Dessì: "Non mi interessa smentire. Ognuno può pensare quello che vuole, io ho due fantastici bambini che sono la mia priorità, non voglio fare la lotta nel fango". Pungolato da Staffelli il rapper non si è sottratto neppure alla domanda sul gossip della presunta "limonata" a Parigi con una misteriosa donna. Ma ha rifilato alla De Panicis una sonora stoccata senza neppure nominarla: "Tu hai visto dei video o delle foto? Sai che quell’influencer usciva con una canzone a mezzanotte dello stesso giorno?". Il servizio della consegna del dodicesimo Tapiro di Fedez andrà in onda stasera a Striscia la notizia Canale 5 alle ore 20.35.