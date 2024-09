Fedez rovina il rilancio di Chiara Ferragni, Belen getta via la foto con Stefano, Shakira filmata sotto al vestito

Ascolta ora 00:00 00:00

L'estate è finita ma i gossip dominano ancora la scena. C'è chi fa i soliti danni (Fedez con Chiara Ferragni), chi scommette sul ritorno di fiamma tra Alice Campello e Alvaro Morata, chi si arrabbia per essere stata filmata sotto il vestito (Shakira) e chi getta nella spazzatura il passato amoroso (Belen).

Chiara Ferragni, come a Sanremo Fedez le rovina anche l'ultimo rilancio

Una cosa è certa: Fedez ha un tempismo micidiale. Già, perché proprio come era successo al festival di Sanremo, il rapper di Rozzano è riuscito a rovinare anche il rilancio della sua ex moglie. All'inizio della settimana Chiara Ferragni ha ufficializzato la collaborazione con Goa Organics, il primo importante progetto lavorativo dopo la drammatica caduta a seguito del Pandoro gate. L'influencer è volata a Madrid per ricevere l'investitura ufficiale di Ambassador del marchio spagnolo e ha avviato una serie di iniziative social per promuovere i prodotti del brand. Ma proprio quando le cose sembravano essere tornare al suo post ecco arrivare l'ex marito a rovinare tutto come a Sanremo. Prima il dissing con Tony Effe con i riferimenti pungenti, poi la canzone finto-romantica sul loro amore "infelice e storto" e i loro panni sporchi di nuovo esposti in piazza. Chiara ha detto basta con una nota Instagram parlando di "atto violento" da parte dell'ex compagno, ma intanto le statistiche parlano di un altro disastro firmato Fedez. Dopo due giorni di risalita, l'account dell'influencer e quello del brand spagnolo hanno subito un'inflessione in termini di follower acquisiti. Insomma, come a Sanremo Fedez ha colpito ancora. Cercare visibilità ai danni dell'ex moglie sembra essere una sua dote.

Alvaro Morata e Alice Campello, prove di riconciliazione?

C'è chi è pronto a scommettere che Alice Campello e Alvaro Morata torneranno l'uno nelle braccia dell'altra (prima o poi). Chi? Beatriz Espejel, moglie del centrocampista spagnolo dell'Atletico Madrid, Koke. La modella è legata da una profonda amicizia a Alice e all'ex marito e in una recente intervista ha lasciato intuire che potrebbe esserci un colpo di scena nella separazione Campello - Morata. " Tante volte ci siano persone che si amano così tanto che preferiscono prendere decisioni drastiche. Conoscendoli un po' so che nutrono un amore molto profondo l'uno per l'altro. Credo che quella di separarsi sia stata una scelta su cui hanno riflettuto molto. Noi li appoggeremo, qualsiasi cosa facciano, li ameremo ugualmente", ha dichiarato Beatriz Espejel, concludendo: "Una riconciliazione? Il tempo lo dirà, vedremo" . Intanto Alvaro non risparmia complimenti alla madre dei suoi figli. Alice Campello ha ricevuto un premio per il suo marchio di cosmesi e il calciatore le ha fatto i complimenti pubblicamente. Prove di disgelo?

Belen si sbarazza del ricordo di De Martino (gettando la loro foto)

Spente le quaranta candeline Belen Rodriguez volta pagina. Nuovi progetti personali, il ritorno in televisione sul Nove e il trasloco nella nuova casa. Con l'ingresso nei quaranta, l'argentina si lascia alle spalle tutto il passato compreso l'ex marito, Stefano De Martino, e ogni suo ricordo anche quelli materiali. Complice il trasferimento nella nuova abitazione, la showgirl ha deciso di disfarsi di ogni oggetto che le ricordasse la storia d'amore con Stefano comprese le foto. Così sul marciapiede di fronte alla vecchia abitazione di Belen sono comparsi scatoloni e anche una gigantografia della coppia. Tutto pronto per i netturbini di Milano. " Sotto la casa storica di Belén Rodriguez nel centro di Milano sono apparsi qualche giorno fa vari cimeli dell'abitazione e una foto gigante con l’ex marito Stefano De Martino: trasloco in vista oppure oggetti pronti per l’Amsa, la società che a Milano raccoglie i rifiuti? ", ha ironizzato il settimanale Oggi, che ha pubblicato la foto della gigantografia tristemente appoggiata tra i rifiuti.

Shakira filmata sotto il vestito durante un'esibizione e lei lascia il palco

Non bastava il marito fedifrago ora ci si mettono anche i "guardoni". Shakira è finita nel mirino di un uomo che ha pensato bene di filmarla nelle parti intime mentre la popstar si stava esibendo sul palco del Liv, celebre club di Miami. Shakira ha improvvisato un balletto sul palco del Liv sulle note del singolo "Soltera", l'ultimo featuring dell'artista insieme ad Anitta, quando si è accorta che uno sconosciuto la stava filmando con il cellulare proprio sotto al vestito.

La popstar si è fermata e ha ammonito l'uomo, invitandolo a smettere, ma poi, infastidita da quanto accaduto, ha lasciato il palco. Come era prevedibile la scena, ripresa da altri avventori del locale, è diventata virale sui social.