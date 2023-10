"Non si investono abbastanza risorse". Fedez sui problemi di salute mentale

Dopo essere tornato nuovamente a casa dal ricovero urgente per una doppia emoragia che aveva fatto temere per la sua salute, nella Giornata mondiale dedicata ai disturbi psichici, Fedez, è tornato su un problema a lui estremamente caro, quello della salute mentale. Già nella serie I Ferragnez l'argomento era stato ampiamente trattato, visto che il filo conduttore del reality erano appunto le sedute di psicoterapia insieme alla moglie Chiara Ferragni, ma non solo. Subito dopo "l'incidente" sanremese, con il bacio di Rosa Chemical che aveva creato una sorta di crisi di coppia, il cantante aveva parlato ai follower dicendo proprio di aver sottovalutato il suo stato mentale e la sua depressione, dopo la diagnosi di tumore al pancreas, credendo di essere abbastanza forte da riuscire a superare la cosa, per arrendersi poi al fatto che la realtà era ben diversa, esortando tutti a prendersi cura della propria salute mentale.

Le parole sui social

Con una lunga stories pubblicata su Instagram, Fedez ha raccontato come secondo la Società italiana di Psichiatria, la depressione vale il 4% del Pil tra spese dirette e indirette. In Italia però, ha aggiunto: " ci sono molte realtà che si occupano di salute mentale " e il rapper ha così ricordato il lavoro della Fondazione Progetto Itaca.

La risposta dell'associazione

Progetto Itaca, per voce della presidente Felicia Giagnotti, lo ha ringraziato e ricordato il grande lavoro in questo ambito spesso sottovalutato: " Siamo davvero felici e profondamente riconoscenti a Fedez che oggi, in occasione della Giornata Mondiale per la Salute Mentale, ha deciso di condividere con la sua community il lavoro di Fondazione Progetto Itaca, da anni impegnata nel promuovere programmi di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione rivolti a persone affette da disturbi della salute mentale e alle loro famiglie ".

Un problema dilagante