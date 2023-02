Fedez: scomparso dai social, ma per le storie a pagamento trova il tempo

Fedez è tornato sui social. Sì, forse, quasi. Nel senso che prosegue il silenzio "familiare" del rapper, il che fa molto ridere perché dopo anni di bulimia social con foto e video suoi e dei bambini in ogni momento della giornata, ora il marito di Chiara Ferragni ha deciso di scomparire, di far perdere le sue tracce e di non mostrare più niente di sé. Qualcuno ha azzardato l'ipotesi che dopo la tempesta, forse fake, di Sanremo, Fedez non fosse più nemmeno a casa ma in hotel ma le storie insultanti nei confronti di Mario Giordano sono state registrate dal rapper nella sua casa. Quest'oggi il rapper è tornato a farsi vivo sui social ma ancora prosegue l'assordante silenzio in merito alla vicenda familiare. L'ultima storia del rapper, infatti, non è altro che la pubblicità per il suo nuovo podcast.

La storia del rapper è contrassegnata dal famoso acronimo adv, quindi per la sua pubblicazione Fedez è stato pagato: ancora una dimostrazione che quando si tratta di marketing e di guadagni i due Ferragnez riescono a pubblicare e a condividere contenuti. È solo quando si tratta di contenuti senza scopo di lucro che i due sembrano essere diventati reticenti. Anche Chiara Ferragni, infatti, da qualche giorno pubblica esclusivamente contenuti legati ai brand che sponsorizza, tutto questo mentre i fan di tutto il mondo continuano a domandarsi a che punto sia la loro relazione. Certo, a entrambi conviene continuare a lasciare il dubbio se, come pare, la relazione non si è mai interrotta e questa pausa social altro non è che un modo per alzare l'hype e lanciare la seconda stagione della serie di Amazon Prime, piattaforma che ovviamente li vede testimonial.

Non ci sono indiscrezioni sul nuovo podcast di Fedez, non sono state fornite anticipazioni su quelli che saranno i contenuti. Tuttavia, quel che si sa, è che il rapper per la sua realizzazione si è unito a Hype, banca virtuale del gruppo Sella. Una cosa, inoltre, è certa: difficilmente il rapper racconterà qualcosa di quanto accaduto da dopo Sanremo in poi, il che continuerà ad alimentare lo scontento dei fan, in un quello che sembra ormai essere il punto di caduta del rapper e dei Ferragnez.