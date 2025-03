Fedez sta meglio lontano dall'attico, Olly e Gaia insieme, Damiano David non si tiene su Giorgia Soleri

Ascolta ora 00:00 00:00

La cronaca rosa dell'ultima settimana parla di nuovi amori, confessioni e persino denunce. C’è chi si è innamorato a Sanremo (Olly e Gaia?), chi rinnega il passato (Fedez e Damiano David) e chi ha denunciato l'ex marito (Wanda Nara).

Fedez: "Sto meglio da quando ho lasciato l'attico"

Due settimane fa, reduce dall'esperienza sanremese, Fedez se ne usciva così: " Mi avete fatto capire quanto è potente la musica e quanta voglia ho di tornare a fare solo ed esclusivamente musica" . In sintesi, il rapper sembrava voler prendere le distanze da gossip e guai in favore di una nuova vita ma, a quanto pare, il cantante di Rozzano fatica a rimanere lontano dai pettegolezzi, soprattutto perché ad alimentarli è lui. Nel video girato dallo youtuber Ale Della Giusta su Fedez a Sanremo, l'ex marito di Chiara Ferragni ha parlato del momento esatto in cui ha capito che la sua vita era a una svolta: "Ho iniziato a star bene quando sono uscito fuori di casa, una casa da 15 milioni di euro, da 1000 metri quadrati: stavo male non solo mentalmente, ma anche fisicamente, sentivo proprio che il mio corpo mi stava lasciando". Come se il problema fosse davvero l'attico a City Life.

Olly e Gaia, è nata una coppia a Sanremo?

Due settimane dopo la fine del festival di Sanremo si riaccende il gossip sulla coppia che avrebbe ceduto alla passione nei camerini del teatro Ariston. Da giorni si rincorre la voce che tra il vincitore del Festival, Olly, e l'ex talento di Amici, Gaia, sia nata una storia. A suggerirlo sono i commenti che i due artisti si sono scambiati (e si stanno scambiando tutt'ora) sui social network. Sotto a una foto pubblicata da Gaia sulla sua pagina Instagram durante Sanremo è sbucato un commento di Olly molto personale: "Stupenda". Ma è la rivista DiPiùTv a riferire voci di corridoio secondo le quali " tra quei due ragazzi, tutti e due giovani e lanciati, è nata una bella storia" . Che siano Olly e Gaia la "famosa" coppia che ha ceduto alla passione nei camerini dell'Ariston? Ai fan piace pensarlo.

Damiano David non si tiene: "Basta parlare di Giorgia Soleri"

Damiano David è il cantante del momento. Il frontman dei Maneskin ha pubblicato l'ultimo singolo da solista "Next summer" e sui social è diventato virale il videoclip del brano, nel quale c'è un suo nudo integrale. A fare discutere, però, sono state anche le dichiarazioni rilasciate su Oggi a proposito della sua ex fidanzata Giorgia Soleri. I fan hanno ipotizzato che "Next summer" fosse stata ispirata da Giorgia, ma Damiano ha chiarito: " Non voglio che la gente si confonda. La mia prima relazione in Italia è stata molto pubblica, ma io non parlo mai di questa ragazza, con cui sono stato sei anni. Non ho nulla contro di lei, ma voglio che il mio pubblico italiano capisca meglio la situazione. Dopo la rottura, ho vissuto un'altra relazione che si è rivelata molto negativa per molte ragioni. Qualcosa si è spezzato in me, e quella ferita ha ispirato la canzone ". Chi sia la ragazza alla quale è dedicata la canzone non è chiaro, ma intanto David si è scrollato di dosso l'ombra dell'ex.

Wanda Nara denuncia Icardi per maltrattamenti

L'ultima indiscrezione che giunge dall'Argentina è clamorosa. Secondo la stampa sudamericana Wanda Nara e l'ex marito Maxi Lopez avrebbero denunciato Icardi per maltrattamenti. Il condizionale è d'obbligo, ma i siti di gossip argentini riferiscono che uno dei tre figli di Wanda e Maxi sarebbe stato colpito da Maurito e il ragazzo avrebbe raccontato dell'episodio, ripetutosi alcune volte, a scuola. Per questo Wanda e Lopez si sarebbero mossi per denunciare il calciatore argentino.

Non mi è chiaro se chi mi accusa di violenza è la stessa che mi scrive di andare a trovare i tre bambini (perché li ho cresciuti io e loro mi chiamano papà, parole esatte). È la stessa persona che mi ha denunciato per violenza di genere, aggressione, insulti e possesso di armi da fuoco, ma due giorni dopo si è presentata a casa mia come se nulla fosse accaduto. Mmmm strano, vero?"

A proposito della vicenda, però, Icardi si è difeso pubblicamente con una storia Instagram nella quale ha messo in dubbio la versione dell'ex moglie: "