La foto che smaschera i Ferragnez

I paparazzi questa volta non c'erano, ma Alberto Dandolo - giornalista di Oggi e Dagospia - sì, lui c'era. E a lui è stato sufficiente un telefonino per fare lo scoop della settimana. La foto, che immortala Fedez e Chiara Ferragni insieme (felici e sorridenti alla faccia dei fan) nel locale Casa Cipriani Milano intenti a bersi qualcosa in relax, mette un punto alla vicenda della presunta crisi dei Ferragnez. C'è davvero? Macché! Lui ride. Lei fa altrettanto e la farsa è servita.

Questa volta non ci sono più dubbi sul fatto che la crisi, che si vociferava si fosse scatenata subito dopo la finale di Sanremo tra i due coniugi, non esiste. La coppia vive assieme e continua a stare insieme nonostante da settimane stiano cercando di fare passare il messaggio opposto, tradendo il patto di fiducia con i propri follower.

Il gioco lo hanno iniziato loro, mostrandosi come coppia e famiglia social in ogni attimo della loro quotidianità. Poi di punto in bianco hanno chiesto privacy e non hanno pubblicato più niente sulla coppia, alimentando le voci di una finta crisi. Se questa (la crisi) era reale, però, dovevano mettere in chiaro le cose sui social - dove hanno costruito il loro personaggio e la loro credibilità - e rendere conto a una fanbase di milioni di utenti, che da giorni sono spaesati. Poi semmai cambiare registro. Invece alimentare, fomentare e creare un alone di mistero sembra interessare molto di più Fedez e Chiara Ferragni, piuttosto che rassicurare i fan e poi prendersi una pausa dai social (sacrosanta, per carità).

I due scatti pubblicati da Alberto Dandolo sulla sua pagina Instagram smascherano definitivamente la coppia. La crisi non c'è mai stata e soprattutto non c'è in questo momento, nel quale i due appaiono agli occhi di tutti felici, sereni e sorridenti mentre si gustano un aperitivo dopo che la Ferragni è rientrata dalla sua giornata alla Fashion Week. " Ho sempre pensato che stessero prendendo in giro tutti", ha scritto un utente sotto al post Instagram, mentre un altro replicava : "Stanno solo prendendo per i fondelli tutti" . Sintesi perfetta dell'opinione di molti sulla trovata dei Ferragnez, che oggi appare sempre di più un astuto modo per ottenere visibilità e accrescere la loro popolarità.

