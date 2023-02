Fedez balbetta sul web, Chiara da sola alle sfilate: il nuovo capitolo della crisi Ferragnez

Chiara Ferragni e Fedez continuano a mantenersi a debita distanza (almeno sui social network). Appurato che la crisi sembra essere solo di facciata, in pubblico - davanti a fotografi e telecamere - i due rimangono lontani l'uno dall'altra. Ma mentre lei appare serena e bellissima alle sfilate della Fashion Week milanese, il rapper ha lasciato trasparire tutta la sua agitazione per l'ultimo difficile periodo nella prima puntata del suo nuovo podcast finanziario.

Chiara Ferragni sola alle sfilate

A suo agio. Così è apparsa Chiara Ferragni alle sfilate di Etrò e Fendi, dove è stata ospite nelle scorse ore. Con il suo nuovo taglio di capelli, che le conferisce un aspetto decisamente più sofisticato, l'imprenditrice digitale è stata immortalata dai fotografi ai margini delle passerelle sorridente e sicura di sé. Perfettamente a suo agio nell'ambiente, che l'ha fatta diventare l'influencer più seguita d'Italia, ma sola come se la sua nuova vita post Sanremo fosse da single. O almeno è questo il messaggio che sta lasciando passare ai suoi follower, sempre più disorientati. Una grossa novità, visto che alla Fashion Week milanese la Ferragni è sempre andata in coppia con il marito, almeno negli ultimi anni quando Fedez e Chiara sono stati ospiti, tra gli altri, di Versace e Gucci con tanto di abbigliamento coordinato. Chiara lo avrà messo in "punizione"? Chissà.

Fedez balbetta sul web: "È stressato"

Dal canto suo, Fedez è apparso decisamente provato nella sua prima apparizione pubblica avvenuta in occasione del lancio del suo nuovo podcast finanziario. "Mi reputo un discreto imprenditore con velleità imprenditoriali", ha esordito in video il rapper con le mani tremanti mentre prendeva la tazza per bere e schiarirsi la voce. Ma nel corso della presentazione la situazione è peggiorata. Stressato e decisamente non a suo agio, Fedez ha iniziato a balbettare e alcuni tic sono comparsi sul suo volto, mentre lui rassicurava il pubblico : "Nelle prossime puntate spero di non balbettare come oggi perché mi è partita una balbuzie incredibile" .