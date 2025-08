Fernanda Lessa, la malattia, la morte del figlio e l'ex Adrien Brody: "Gli ho spezzato il cuore, voleva dei bambini e sono scappata"

Fernanda Lessa, ex top model brasiliana e volto noto della TV italiana, si è raccontata in una toccante intervista al Corriere della Sera, ripercorrendo i momenti più intensi, e spesso drammatici, della sua vita. Dalla relazione con Adrien Brody e Christian Vieri, alla morte del figlio, passando per la scoperta del bipolarismo, la lotta all’alcolismo e l’amore con il tastierista dei Subsonica, Boosta, fino al matrimonio con il compagno attuale, Luca. Oggi Fernanda vive in Portogallo, dove coltiva il sogno di diventare attrice, ma continua a sentirsi profondamente legata all’Italia, dove vivono le sue due figlie e dove ha costruito gran parte della sua carriera.

L’amore con Boosta e la nuova vita con il marito Luca

Fernanda ha conosciuto Boosta, tastierista dei Subsonica, durante la sua attività da DJ. Da quel legame sono nate le sue due figlie, a cui è profondamente legata. " È il miglior padre del mondo ", racconta. Il rapporto tra Boosta e il suo attuale marito Luca è sereno: " Si organizzano loro per le bambine, sono complici ". Con Luca, conosciuto durante un DJ set in un locale di Torino, è stato amore a prima vista: " L’ho indicato alla mia amica e ho detto: ‘Mi sposo con lui’ ". Dopo una storia complicata, sono convolati a nozze nel 2017. Durante il lockdown del 2020, hanno vissuto un’avventura fuori dagli schemi: " Camperizzammo una Porsche Cayenne e andammo in Scozia. Nessuno ci fermò ".

La relazione con Vieri e il rimpianto con Adrien Brody

Tra le sue relazioni passate, Fernanda ricorda con affetto anche quella con Christian Vieri, definendolo “ un orsacchiotto ”. Per lui fece una vera follia: volò da Miami con mille scali solo per raggiungerlo prima del ritiro. Più tormentata la relazione con Adrien Brody, premio Oscar per Il pianista. " Gli ho spezzato il cuore. Mi portò a vedere una casa a Malibù con una stanza per i bambini. Avevo 18 anni e scappai. Lui voleva una famiglia, io non ero pronta ».

La tragedia della morte del figlio e la scoperta della malattia

Fernanda ha perso il suo primo figlio, Joaquin, 24 anni fa. Una tragedia che le ha però salvato la vita: " Avevo una malformazione cardiaca congenita mai diagnosticata. Mio figlio l’ha ereditata e, dopo la sua nascita, i medici hanno scoperto che ce l’avevo anche io. Mi hanno operata: senza quell’intervento sarei morta a 30 anni" . Con le sue due figlie, avute a distanza di soli 11 mesi, la gravidanza è stata vissuta con ansia e difficoltà. " Il corpo che non ti appartiene, gli ormoni impazziti, la caduta dei capelli... è stato un incubo ".

La lotta contro l’alcolismo e la diagnosi di bipolarismo

Per anni Fernanda ha combattuto con l’alcolismo, finché, grazie al marito Luca, ha trovato il coraggio di chiedere aiuto. " Mi sono auto-internata nel 2015. Mi davano dell’alcolista, ma il vero problema era il bipolarismo. Con dei terapeuti seri ho capito che bevevo per anestetizzare il disturbo ". Nel 2022 ha avuto una ricaduta, raccontata anche a Le Iene: " Un’amica si era tolta la vita, il lockdown, un attacco di panico a una festa... l’unica cosa che sono riuscita a fare è stato bere uno shot di vodka. Ma oggi vivo una vita sana ".

Accettarsi, sempre: il corpo, la menopausa e il naso “da scimmia”

Fernanda ha parlato anche del difficile rapporto con il corpo e dei commenti ricevuti durante la menopausa: " Mi dicevano che ero brutta, che avevo il naso da scimmia. Poi una sera a Roma, un chirurgo plastico mi ha detto: “Il tuo naso è il più richiesto dell’anno ”". Di recente ha perso 10 chili con una dieta fai da te, condividendo il suo percorso anche sui social.

Un messaggio di speranza