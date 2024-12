Fernanda Lessa: "Spendevo mille euro al giorno in droghe e dipendevo dall'alcol"

Ascolta ora 00:00 00:00

Fernanda Lessa torna sulla scena pubblica in una nuova veste, quella di attrice. Dopo gli anni del successo come modella e la partecipazione a reality come "L'isola dei famosi" e il "Grande Fratello Vip", la top model brasiliana ha deciso di cambiare vita trasferendosi in Portogallo e tentando la strada del cinema. " Grazie al film "Il punto di rugiada" (nel quale ha recitato nel 2023, ndr) mi si è aperto un mondo, ho deciso di cominciare un nuovo mestiere, da zero con umiltà in un paese in cui nessuno mi riconosce ", ha confessato Fernanda Lessa nell'intervista rilasciata al Corriere.

Gli anni bui tra alcol e droga

Dal 1990 al 2010, Fernanda Lessa è stata una delle modelle più famose e richieste in giro per il mondo. Dalle sfilate alle copertine delle più importanti riviste di moda, la top model brasiliana è stata uno dei simboli dell'epoca ma la fama e il successo non l'hanno salvata dal baratro, anzi l'hanno portata sulla via della perdizione. " Mi sono ritrovata a frequentare brutte compagnie, nonostante la mia model agency avesse cercato in tutti i modi di avvertirmi e tenermi alla larga da certa gente", ha raccontato Fernanda Lessa, parlando del periodo buio vissuto più di vent'anni fa: "Negli anni '90 il mondo della moda era piuttosto vizioso: "pippavano" in molte, anche di più. Era un modo per non mangiare e dimagrire. Poi si andava in palestra a sudare. Durante la settimana lavoravo moltissimo. Nel weekend mi sfondavo di alcol e droghe. Mi aiutavano a non sentire la solitudine, ad alleggerire il fardello dei miei problemi. Tra il 2000 e il 2008 sono arrivata a spendere anche mille euro al giorno per farmi. Mentre l'alcol non bastava mai. Una combo devastante ".

Il grido d'aiuto e le cure

Alle dipendenze, però, Fernanda Lessa è riuscita a dire basta quindici anni fa, quando ha deciso di chiedere aiuto. " Mi sono decisa a chiedere aiuto: era troppo sola, dovevo prendere in mano la mia vita e svoltare. Il supporto psicologico in questi casi è fondamentale perché non soltanto ti aiuta a rialzarti, ma ti dà consapevolezza", ha ammesso Lessa, proseguendo nel suo racconto: "Pian piano mi sono affidata al SerT, così ho ripreso in mano la mia vita ".

La nuova vita

La vita di Fernanda Lessa oggi è molto diversa da quella del passato. La nuova carriera di attrice non è l'unico cambiamento intrapreso dalla brasiliana per ritrovare l'equilibrio perduto anni fa. Lo sport e un'alimentazione salutista l'hanno aiutata a tornare a stare bene. Del passato, però, Fernanda non rinnega nulla: " Mi piace il percorso che ho fatto in tutti questi anni. Oggi sono una donna consapevole e fortificata nelle mie fragilità.

Finalmente so che quando si è nel guado delle difficoltà, bisogna chiedere aiuto senza aspettare di finire nel baratro. Fermarsi, alzare la mano e desiderare un supporto non è debolezza, ma piena coscienza di sé".