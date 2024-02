La profezia di Corona sui Ferragnez non lascia scampo

Fabrizio Corona non lascia speranze ai fan dei Ferragnez. Chi spera in una riconciliazione fra Chiara Ferragni e Fedez si sta illudendo, perché la rottura fra i due sarebbe definitiva. Questa, in sostanza, l'opinione dell'ex re dei paparazzi, sempre informato sulle vicende delle coppie più osservate dal pubblico.

Secondo Corona, i Ferragnez " non si sono lasciati, ma lo faranno a breve ". I tentativi di dialogo avvenuti nei giorni scorsi non avrebbero portato a nulla, come del resto è stato riferito anche da Dagospia, che ha addirittura parlato di una nuova lite durante l'incontro che i due coniugi hanno avuto venerdì scorso nel mega appartamento di CityLife. Corona, tuttavia, rincara addirittura la dose, facendo una profezia infausta: non solo Fedez e Chiara Ferragni si lasceranno, ma lo faranno anche in modo poco positivo. In sostanza, non la coppia non si lascerà bene.

La "profezia di Corona"

Nel corso del podcast Gurulandia, Fabrizio Corona ha gelato il seguito dei Ferragnez, affermando: "Fedez e la Ferragni si lasceranno! Ripeto, loro si lasceranno a breve. Ma io mi concentrerei anche su come si sta muovendo lui. Fedez si interessa di politica, a Muschio Selvaggio ospita un certo tipo di persone, si occupa di casi di attualità e di cronaca. Nell'ultimo mese da quando è successo il caos ha fatto solo un certo tipo di puntate. Adesso ha anche invitato Roberto Saviano".

" Questa è la mia profezia. Io sono convinto che la loro storia finirà davvero ", ha aggiunto. " E dico anche che lei non sarà quella di prima e credo che questo lei ormai l'abbia capito. Penso che non stia attraversando un bel periodo, la vedo in crisi e mi dispiace tanto sono sincero. Non la vediamo nemmeno alle sfilate. Hai visto cosa è successo in vacanza? Ha taggato un hotel e gli hater sono andati ad offendere. C'è quella roba lì della gente che gode ed è brutto".

Cosa dovrebbe fare adesso l'ex Blonde Salad? Secondo Corona l'influencer dovrebbe prendersi del tempo, perché è il tempo che cura le ferite. Il video di scuse per il Pandoro-gate? Un grosso errore, secondo l'ex re dei paparazzi. "Al suo posto sarei scomparso per un anno, per poi tornare. Intanto ricordiamoci tutti che Chiara è innocente e che è solo sotto indagini al momento" , ha voluto precisare.

Fedez e Ferragni non torneranno insieme